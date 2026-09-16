Nhóm thanh thiếu niên lái xe điện độ náo loạn đường phố, quay clip câu view

(VTC News) -

Video: Nhóm thanh niên tụ tập đua xe trên đường ở TP.HCM. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) vừa phối hợp Công an phường Vũng Tàu xác minh, triệu tập 21 thanh thiếu niên liên quan đến việc tụ tập, điều khiển xe độ chế gây mất trật tự trên địa bàn.

Công an TP.HCM triệu tập 21 thanh thiếu niên liên quan đến việc tụ tập, điều khiển xe độ chế gây mất trật tự trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng PC02 và Công an phường Vũng Tàu phát hiện tài khoản Facebook “Bà Rịa Youth” đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên sử dụng xe điện độ chế, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, thực hiện các động tác nguy hiểm trên đường phố thuộc địa bàn phường Vũng Tàu.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng PC02 phối hợp Công an phường Vũng Tàu khẩn trương xác minh, truy xét và triệu tập 21 người có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các ngày 1 và 2/9, nhóm này sử dụng nhóm kín trên Facebook để liên lạc, hẹn nhau đến Vũng Tàu tụ tập, chạy xe độ chế trên đường phố nhằm thể hiện bản thân, quay clip đăng tải lên mạng xã hội để thu hút lượt xem, tương tác.

Đáng chú ý, các đối tượng chủ động tổ chức việc di chuyển nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng Công an. Nhóm thuê xe tải vận chuyển các xe đã độ chế, đồng thời thuê ô tô 16 chỗ chở thanh thiếu niên đến phường Vũng Tàu.

Sau khi đến nơi, nhóm chia nhỏ, lưu trú tại nhiều địa điểm và chỉ thông báo thời gian, địa điểm tập trung thông qua nhóm kín trên mạng xã hội.

Qua xác minh, Huỳnh Thiên Bảo được xác định là người đứng ra thuê villa tại số 10/5 Lạc Long Quân, đồng thời thuê ô tô 16 chỗ và xe tải phục vụ việc di chuyển của nhóm.

Khoảng trưa 2/9, nhóm thanh niên tập trung tại villa, sau đó sử dụng số xe mang theo cùng một số phương tiện thuê tại Vũng Tàu để di chuyển qua các tuyến đường, khu vực như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Hạ Long, Quang Trung, Bãi Sau, Bãi Trước và đường lên Hải Đăng.

Trong quá trình di chuyển, một số người chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, xoáy bánh tạo khói, dàn hàng ngang, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Có trường hợp nhóm thanh niên còn điều khiển phương tiện so kè tốc độ với nhau trên đường.

Quá trình xác minh, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng PC02 thu giữ 9 xe máy điện. Kiểm tra ban đầu cho thấy nhiều phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận nhằm tăng tốc độ, phục vụ việc thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông.

Cơ quan Công an nhận định hành vi của nhóm thanh niên có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng PC02 và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, TP.HCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo thanh thiếu niên không tụ tập điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, biểu diễn hoặc tổ chức đua xe trái phép.

Lực lượng Công an cũng cảnh báo việc sử dụng mạng xã hội để kêu gọi, tổ chức các hoạt động gây mất an ninh, trật tự sẽ được phát hiện, xác minh và xử lý theo quy định.