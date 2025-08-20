Khởi tố 21 ‘quái xế’ lạng lách, đánh võng tại TP.HCM

(VTC News) -

Tối 20/8, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy gây rối trật tự tại xã Phước Hải.

Công an TP.HCM khởi tố 21 ‘quái xế’ lạng lách, đánh võng tại xã Phước Hải. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong số 21 bị can có 17 người bị bắt tạm giam, 4 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, tối 16/8, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phước Hải phát hiện nhóm thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường.

Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 25 người cùng 20 xe máy đã bị thay đổi kết cấu (độ, chế).

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định 21 người có hành vi vi phạm và ra quyết định khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Một người bị xử phạt hành chính, ba trường hợp đang tiếp tục xác minh.

Công an TP.HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, vào tháng 4/2025, TAND quận Hoàn Kiếm cũ (Hà Nội) đã mở phiên xét xử 24 bị cáo trong vụ án nhóm "quái xế" chạy xe máy tốc độ cao, vượt đèn đỏ tông chết cô gái đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu vào tháng 11/2024.

Trong phiên toà này, bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (20 tuổi) và Nguyễn Tá Minh Khang (17 tuổi, cùng ở Hà Nội) bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Gây rối trật tự công cộng.