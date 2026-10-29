Nhóm côn đồ dùng hung khí truy đuổi đối thủ làm 3 người thương vong lĩnh án

(VTC News) -

TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” trong vụ truy đuổi, tấn công nhau bằng hung khí xảy ra trên địa bàn thành phố vào đầu năm 2026, khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Huế, 8 bị cáo gồm Nguyễn Đình Phúc Hưng, Ngô Hoàng Quốc Thịnh, Nguyễn Thanh Hiếu Thuận, Trương Đạt, Trần Hưng, Nguyễn Duy Đô, Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Thanh Nghĩa bị truy tố về tội “Giết người”. Trong đó, Nguyễn Đình Phúc Hưng và Nguyễn Duy Đô còn bị truy tố thêm về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h45 ngày 1/2, xuất phát từ mâu thuẫn và việc bị một nhóm thanh niên rượt đuổi trước đó, Hưng, Đô, Nghĩa, Trần Hưng, Thịnh, Thuận, Đạt và Phước cùng 4 người chưa thành niên bàn bạc, thống nhất tìm nhóm đối phương để đánh trả thù. Bốn người chưa thành niên này đã được tách ra xử lý trong vụ án khác.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm. (Ảnh: huengaynay.vn)

Chuẩn bị cho việc trả thù, cả nhóm mang theo một cây kiếm, 4 ống tuýp kim loại và 4 vỏ chai bia, rồi sử dụng 6 xe mô tô di chuyển trên nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn.

Khi phát hiện nhóm của Huỳnh Tuấn Kiệt, các bị cáo lập tức tăng tốc truy đuổi với vận tốc khoảng 80-90 km/h. Trong quá trình này, các đối tượng liên tục áp sát, sử dụng hung khí tấn công xe mô tô do Đỗ Xuân Sơn điều khiển, chở theo Trần Văn Thành Tài (chưa đủ 16 tuổi) và Huỳnh Tuấn Kiệt.

Cụ thể, Nguyễn Duy Đô điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Đình Phúc Hưng cầm kiếm; Trần Hưng điều khiển xe chở Nguyễn Thanh Hiếu Thuận cầm tuýp sắt; Nguyễn Thanh Nghĩa điều khiển xe chở Ngô Hoàng Quốc Thịnh mang theo 2 vỏ chai bia để tấn công nhóm đối phương.

Trước sự truy đuổi ráo riết và những đợt tấn công liên tiếp, Sơn điều khiển xe mô tô bỏ chạy với tốc độ cao. Khi bị các đối tượng ép sát vào bó vỉa, chiếc xe mất lái, lao vào bó vỉa bên trái Công viên An Hòa, phường Hương An (TP Huế). Vụ việc khiến Sơn và Tài tử vong tại chỗ, Kiệt bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo phạm tội “Giết người” với các tình tiết định khung “Giết 2 người trở lên”, “Giết người dưới 16 tuổi” và “Có tính chất côn đồ”.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Hiếu Thuận mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Đình Phúc Hưng 20 năm 9 tháng tù và Nguyễn Duy Đô 20 năm tù cùng về hai tội danh “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Nghĩa 18 năm tù, Trần Hưng 19 năm tù, Ngô Hoàng Quốc Thịnh 17 năm tù, Trương Đạt 16 năm tù và Nguyễn Văn Phước 15 năm tù cùng về tội “Giết người”.