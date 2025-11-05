Nhóm côn đồ cầm hung khí, truy sát 4 thanh niên ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng khởi tố 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo về vụ việc nhóm thanh niên dùng hung khí đuổi đánh nhau trên các đoạn đường biển Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Chánh thuộc phường Hòa Khánh, Phòng Cảnh sát Hình sự tích cực rà soát truy bắt và làm rõ nhóm thanh niên gồm Huỳnh Trần Hoàng Trường, Mai Văn Chương, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Trường Phúc, Lê Hoàng Long, Phạm Duy, Huỳnh Văn Khiêm, Lê Minh Quý, Lê Gia Huy, Nguyễn Trần Hùng, Đặng Văn Vũ, Huỳnh Văn Anh Tuấn, Mai Tấn Bôn, Trương Minh Huy, Nguyễn Văn Phong. Các đối tượng trú tại các phường Hải Vân, Hòa Khánh và Liên Chiểu.

Nhóm côn đồ bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Nhóm đối tượng này khai nhận: Khoảng 22h30 ngày 30/10, sau khi đánh bida về, Trường, Chương, Khải, Phúc, Long, Duy, Khiêm, Quý, Huy, Hùng, Vũ rủ nhau chạy xe máy lạng lách trên đường, đánh võng, nẹt pô. Nhóm này mang theo 2 cây kiếm Nhật, 1 bình xịt hơi cay. Khi đi trên đường, thấy có một nhóm gồm 6 người điều khiển trên 3 xe mô tô, cả bọn cầm theo hung khí truy đuổi. Khi chạy đến đoạn gần chung cư Thanh Vinh, phường Hòa Khánh, nhận thấy 6 thanh niên đã mất dấu thì bọn chúng mới dừng lại.

Sau đó, nhóm này hợp nhất lại với nhóm của Tuấn, Bôn, Huy, Phong để tiếp tục đi gây rối.

Rạng sáng 31/10, các đối tượng sau khi tập trung đầy đủ tại địa điểm đã hẹn, tiếp tục điều khiển xe mô tô cầm theo hung khí di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành.

Quá trình di chuyển, nhóm côn đồ tiếp tục chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô, la hét. Thấy trên đường có 4 thanh niên khác cầm theo búa và cây sắt nên cả nhóm rượt đánh. Bị rượt đuổi, 4 thanh niên bỏ lại xe máy và di chuyển xuống bờ biển Nguyễn Tất Thành để trốn. Khi không tìm thấy 4 thanh niên, nhóm côn đồ mới quay về.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can và tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với nhóm đối tượng trên.