Khởi tố gã đàn ông ghen tuông, chặn xe đâm chết tài xế ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 22/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với Trần Quý Hoan (SN 1979, thường trú xã Xuân Mai, chỗ ở tại phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Trần Quý Hoan tại cơ quan công an.

Theo điều tra, Trần Quý Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ. (SN 1980, thường trú Hải Phòng, trú tại phường Bồ Đề) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của Hoan.

Chiều 20/10, thấy anh Đ. lái ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan phóng xe máy đuổi theo. Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan phóng vượt lên chặn trước đầu ô tô.

Hoan xuống xe, giật tay cầm của cửa lái ô tô nhưng cửa khóa nên không mở được. Sau đó, hắn lấy chiếc búa để sẵn ở trong cốp xe máy quay lại đập vỡ cửa kính ô tô. Hai bên giằng co, Hoan đấm vào mồm anh Đ. rồi bỏ đi.

Đi khoảng 200-300m qua cửa hàng bán thịt lợn, Hoan lấy con dao ở trên bàn rồi lấy xe tiếp tục tìm anh Đ., đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hoan bỏ lại con dao ở trong ô tô của anh Đ. rồi lên xe máy bỏ đi.

Sau khi được vận động, đến 22h cùng ngày, Hoan đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội xin đầu thú.