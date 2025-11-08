Nhiều tổ chức quốc tế nâng hạng dự báo tăng trưởng của Việt Nam thêm 1-1,5%

(VTC News) -

Sáng 8/11, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: Nhật Bắc)

"Nhiều tổ chức quốc tế đã tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 thêm từ 1-1,5%. Trong tháng 10, Ngân hàng Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 lên 7,5% (dự báo cuối tháng 7 là 6,1%), năm 2026 là 7,2%; HSBC nâng lên 7,9% (trước đây là 6,6%), năm 2026 là 6,7%; Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 lên 7,5% (trước đây là 6,9%); ADB nâng lên 6,7%", Bộ trưởng nêu.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, từ đầu năm đến nay, nước ta đã kiên định, quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ; tín dụng tăng trưởng cao, đạt 20,69% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng (bằng 111% dự toán và tăng 30,8% so với cùng kỳ); cơ cấu thu ngân sách Nhà nước theo hướng bền vững.

Đồng thời, các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy và làm mới. Tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng đạt trên 31,5 tỷ USD (tăng 15,6% so với cùng kỳ); xuất siêu đạt gần 19,5 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 9,3% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt người (tăng 21,5%)...

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, nước ta đã đổi mới mô hình phát triển, thực hiện 3 đột phá chiến lược, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng với việc tổ chức thành công Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với sự tham gia của trên 110 quốc gia. Việt Nam đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính đánh giá nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức, ổn định kinh tế vĩ mô còn chịu nhiều sức ép từ bên ngoài, hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Thiên tai, bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương và tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Đề cập đến một số nhóm giải pháp, yêu cầu trọng tâm trong 2 tháng cuối năm, tư lệnh ngành Tài chính đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục tham mưu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; rà soát, xây dựng báo cáo tổng thể về thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11).

"Bộ Tài chính hoàn thiện Đề án về phát triển kinh tế nhà nước; khẩn trương xây dựng, trình Bộ Chính trị Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 11; nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai trực tuyến, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường; nới lỏng rào cản về danh mục hạn chế đầu tư, báo cáo Thủ tướng đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 12", ông Nguyễn Văn Thắng nói.

Bộ trưởng Tài chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực chất Cổng Dịch vụ công quốc gia là "Một cửa sổ", bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp "chỉ phải cung cấp thông tin một lần"; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo phương án được phê duyệt; hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trong năm 2025.

Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, cơ quan, địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ hiệu quả, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh; tăng cường dự báo, thông tin kịp thời nguy cơ bão lũ, sạt lở đất…, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, chủ động sơ tán, di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung nghiên cứu xây dựng, trình Thủ tướng đề án xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh của thế giới; phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; hoàn tất các thủ tục theo quy định, đảm bảo triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chuẩn bị lễ khởi công xây dựng các trường học phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền vào ngày 9/11...