Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu các cú sốc bên ngoài, tăng trưởng cao hàng đầu thế giới

(VTC News) -

Sáng 20/10, Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ 10, khóa XV. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo tình hình kinh tế xã hội tại phiên khai mạc kỳ họp 10, Quốc hội khoá XV sáng 20/10. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Theo báo cáo, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề vượt dự báo, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19; ở trong nước khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi nhưng Việt Nam đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội; các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội.

Một trong những kết quả nổi bật theo Thủ tướng là kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới.

GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%). Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Ngoài ra, năm 2025, thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Việt Nam đạt khoảng 5.000 USD, vượt ngưỡng thu nhập trung bình cao là trên 4.600 USD. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới 4%, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Tổng vốn FDI đạt 185 tỷ USD, tăng gần 9% so với nhiệm kỳ trước và thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới. Quy mô thương mại tăng mạnh, từ 545,4 tỷ USD năm 2020 lên mức kỷ lục khoảng 900 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm đã được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển. Theo đó, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị cho ý kiến xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp thua lỗ và các dự án năng lượng quan trọng tồn đọng kéo dài được giải quyết (dự án Nhà máy điện Sông Hậu 1, Long Phú 1, Thái Bình 2, BOT Vân Phong 1, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn...).

Một kết quả ấn tượng nữa được nêu trong báo cáo là Chính phủ đã triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Biên chế khối hành chính Nhà nước giảm 145.000 người; chi thường xuyên giảm 39.000 tỷ đồng/năm. Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp dần đi vào nền nếp, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển.

Các đại biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo Thủ tướng, từ nay đến cuối năm 2025, tập trung thúc đẩy tăng trưởng trên 8% gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19/12/2025.

Ngoài ra, đến hết năm 2025, dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu là 3.000 km) và 1.711 km đường ven biển (vượt mục tiêu là 1.700 km).

Mục tiêu đạt 10% GDP trở lên năm 2026

Về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, báo cáo của Chính phủ cho biết, phấn đấu tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; CPI bình quân tăng khoảng 4,5%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chính phủ đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác; điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; tập trung tín dụng cho sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tập trung xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Cho ý kiến thẩm tra về báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cơ bản đồng tình và đánh giá cao các quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt, tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, từ đó đạt được nhiều kết quả tích cực, củng cố niềm tin, ổn định kinh tế vĩ mô và mở ra dư địa thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Ủy ban Kinh tế Tài chính đề nghị Chính phủ quan tâm, lưu ý trong điều hành một số vấn đề, trong đó có mục tiêu tăng trưởng đang chịu nhiều sức ép; chất lượng tăng trưởng còn hạn chế, nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào gia công và nhập khẩu nguyên liệu, công nghệ; tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt khoảng 36,6%, khiến Việt Nam phụ thuộc lớn vào khu vực FDI; ổn định kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát được kiểm soát nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, trực tiếp tác động đến đời sống người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp.