Tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 8,22%, cao nhất trong hơn một thập kỷ

(VTC News) -

Thông tin trên được Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề cập khi phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, sáng 5/10.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: VGP)

Ông Nguyễn Văn Thắng thông tin, chỉ trong quý 3, nước ta phải hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 là 4 cơn bão lớn liên tiếp. Đặc biệt là cơn bão số 10 với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa lớn, gây thiệt hại nặng nề, tổng thiệt hại ước tính chưa đầy đủ là trên 16.500 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, cả hệ thống đã rất nỗ lực, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, những vấn đề đột xuất phát sinh, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, trong thời gian rất ngắn. Tình hình kinh tế -xã hội 9 tháng tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện.

"Tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 8,22% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch COVID-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay", Bộ trưởng Tài chính nêu rõ.

Trong mức tăng trưởng 8,22% của GDP quý 3, tăng trưởng giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, thủy sản là 3,74%, khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,46%, khu vực dịch vụ là 8,54%.

Cũng theo số liệu được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng báo cáo, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,84% so với cùng kỳ, trong đó tăng trưởng 3 khu vực lần lượt là 3,83%, 8,69% và 8,48%; bám sát kịch bản tăng trưởng cả năm 8% khi thực hiện đồng bộ các giải pháp đặt ra.

Cùng với GDP, sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực.

Nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng khá trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Công nghiệp khai khoáng quý 3 có xu hướng phục hồi trở lại, tăng 9,8%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng, quý 3 tăng khoảng 10%, 9 tháng tăng 9,92%, đạt kịch bản (9,9%).

CPI tháng 9 tăng 3,38% so với cùng kỳ, 9 tháng tăng 3,27%; kiểm soát tốt nguồn cung, giá cả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển sôi động. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 9 đạt 27.500 doanh nghiệp, tăng 55,6% so với cùng kỳ; 9 tháng đạt trên 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4%, tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 186,5%.

Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính cũng thừa nhận nền kinh tế vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, chịu nhiều sức ép từ bên ngoài, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian chuyển biến. Trong khi đó, việc hoàn thiện thể chế, pháp luật chưa theo kịp yêu cầu phát triển, thiên tai diễn biến phức tạp.

Một trở ngại khác cũng được ông Nguyễn Văn Thắng nhắc đến là thiên tai xảy ra liên tục trên phạm vi rộng, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, dự báo có diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm, đặc biệt là hiện tượng thiên tai chồng thiên tai.

Do đó, Bộ trưởng Tài chính đề nghị các bộ, ngành chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các dự án Luật, Nghị quyết, nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10; làm tốt việc tiếp thu, giải trình, tạo đồng thuận cao và tổ chức thi hành ngay sau khi được Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt, hiệu quả Kết luận 195, các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là các nhiệm vụ, công việc có thời hạn hoàn thành trong tháng 10.

Ông Nguyễn Văn Thắng cũng lưu ý tiếp tục tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển văn hóa, xã hội, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận…