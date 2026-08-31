Nhận lương hưu, trợ cấp xã hội qua VNeID từ 28/9

(VTC News) -

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 320/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử.

Từ 28/9, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Theo đó, Nghị định 320/2026 lần đầu quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, đồng thời quy định việc chi trả tiền hỗ trợ, lương hưu và các khoản an sinh xã hội thông qua tài khoản này.

Điều 1 Nghị định quy định, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên VNeID, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Các khoản tiền có thể được tiếp nhận gồm tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác. Tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải là một tài khoản ngân hàng độc lập. VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền.

Theo quy định mới, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thể chi trả tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội không đồng nghĩa với việc người dân bắt buộc phải nhận tiền theo phương thức này.

Theo Nghị định 69/2024, trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng các hình thức khác theo quy định hiện hành.

Quy định này nhằm bảo đảm sự linh hoạt trong quá trình triển khai, nhất là đối với những người chưa có điều kiện sử dụng phương thức thanh toán số hoặc chưa hoàn tất việc tích hợp tài khoản trên VNeID.

Bên cạnh các khoản chi từ ngân sách nhà nước, Nghị định 320/2026 cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân chi trả tiền hỗ trợ từ thiện hoặc các khoản kinh phí hợp pháp khác không có nguồn từ ngân sách nhà nước thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Đáng chú ý, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một trong ba loại tài khoản gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để hưởng an sinh xã hội.

Tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ, có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử. Quy định này nhằm bảo đảm tiền được chuyển đúng người thụ hưởng, hạn chế nguy cơ nhầm lẫn, giả mạo hoặc lợi dụng thông tin định danh để nhận tiền.

Từ 28/9, khi Nghị định 320/2026 có hiệu lực, người thuộc diện hưởng các khoản hỗ trợ, lương hưu và chính sách an sinh xã hội có thể tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận tiền.