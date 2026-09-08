Nhận định, dự đoán tỷ số Porto vs Man City: Thử thách lớn cho Haaland

(VTC News) -

Porto đấu với Man City trên sân Dragao (Porto, Bồ Đào Nha) trong lượt trận đầu tiên của vòng phân hạng Champions League 2026/27. Hai đội đều toàn thắng tại giải quốc nội mùa này. Sports Mole đánh giá Porto có 44,76% khả năng thắng, cao hơn mức 32,12% của Man City.

Thông tin chung trận Porto vs Man City Thời gian: 2h ngày 9/9, giờ Việt Nam. Địa điểm: Sân Dragao, Porto, Bồ Đào Nha. Giải đấu: UEFA Champions League 2026/27. Kênh trực tiếp: TV360, ON Football. Trọng tài: Szymon Marciniak (Ba Lan).

Nhận định bóng đá Porto vs Man City

Porto chưa từng thắng Man City trong 4 lần đối đầu ở cúp châu Âu. Đại diện Anh thắng 3 và hòa 1, ghi 9 bàn và thủng lưới 2 lần. Hai lần gặp nhau gần nhất tại Champions League mùa 2020/21 kết thúc với tỷ số 3-1 cho Man City và 0-0 tại Dragao.

Tuy nhiên, Porto bước vào trận đấu với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và mới nhận một bàn thua. Siêu máy tính của Sports Mole tính toán đội chủ nhà có xác suất thắng 44,76%, Man City 32,12% và khả năng hòa 23,15%.

Phong độ Porto

Porto toàn thắng 6 trận chính thức đầu mùa. Sau chiến thắng 1-0 trước Torreense ở Siêu cúp Bồ Đào Nha, đội bóng của HLV Francesco Farioli thắng cả 5 vòng đầu Primeira Liga, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Porto luôn là đối thủ khó chơi khi được đá trên sân nhà. (Ảnh: Reuters)

Chuỗi trận của Porto gồm thắng Alverca 2-0, Rio Ave 2-0, Arouca 2-0, Viseu 3-0 và Moreirense 2-1. Tính cả cuối mùa trước, họ đã thắng 7 trận liên tiếp.

Khả năng phòng ngự là nền tảng trong thành công của Porto. Mùa 2025/26, đội bóng này giành chức vô địch Bồ Đào Nha với chỉ 18 bàn thua. Tại cúp châu Âu mùa trước, Porto có thành tích 7 thắng, 1 hòa và 2 thua; Nottingham Forest là đội duy nhất đánh bại họ. William Gomes là một trong những điểm tấn công đáng chú ý ở cánh phải trong hệ thống 4-3-3.

Phong độ Man City

Man City toàn thắng 3 vòng đầu Ngoại Hạng Anh dưới thời HLV Enzo Maresca. Họ đánh bại Bournemouth 2-1, Crystal Palace 4-1 và Coventry City 1-0, ghi 7 bàn và nhận 2 bàn thua. Trước đó, Man City thua Arsenal 0-3 ở Community Shield.

Đây là chiến dịch Champions League đầu tiên của Man City sau khi Pep Guardiola rời ghế huấn luyện viên. Lần gần nhất đội bóng này bước vào Champions League mà không có Guardiola là mùa 2015/16.

Haaland duy trì phong độ ghi bàn đều đặn từ World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Erling Haaland tiếp tục là trung tâm hàng công. Man City dự kiến sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Haaland đá cao nhất, phía sau là nhóm Phil Foden, Rayan Cherki và Antoine Semenyo. The Hard Tackle đánh giá khả năng hạn chế cơ hội của Man City tốt hơn Porto trong chuỗi trận gần đây, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng trung bình 0,65 - thấp hơn so với 0,99 của đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng Porto và Man City

Porto không có Jan Bednarek vì án treo giò. Victor Froholdt nghỉ thi đấu sau chấn thương đầu ở trận gặp Moreirense. Vasco Sousa, Oskar Pietuszewski, Gabriel Mec, Zaidu Sanusi và Samu Aghehowa cũng vắng mặt vì chấn thương.

Man City không có Jeremy Doku do chấn thương bắp chân. Nico O’Reilly gặp vấn đề ở lưng trong lúc khởi động trước trận gặp Coventry và không cùng đội sang Bồ Đào Nha.

Đội hình dự kiến Porto đấu Man City

Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Nehuen Perez, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Seko Fofana, Rosario, Veiga, William Gomes, Andre Silva, Pepe.

Man City: Donnarumma, Matheus Nunes, Marc Guehi, Ruben Dias, Ait-Nouri, Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, Semenyo, Cherki, Foden, Haaland.

Dự đoán Porto vs Man City

Dự đoán Porto - Man City: Đội nào thắng?

Mô hình Sports Mole đưa ra nhận định Porto có 44,76% khả năng thắng, Man City 32,12% và hòa 23,15%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 55,34%, còn xác suất trên 2,5 bàn là 54,48%.

Tuy nhiên, chi tiết cần lưu ý là Porto chỉ thủng lưới một lần trong 6 trận đầu mùa. Sức tấn công của Man City rất tốt, nhưng hàng thủ chưa ổn định. Do đó, khả năng cả 2 đội đều có bàn thắng khá cao.

Về số lượng phạt góc, Sports Mole tính xác suất trận đấu có trên 8 quả là 51,94%, trong khi khả năng dưới 10,5 quả đạt 69,15%, cho thấy khoảng 8-10 quả là vùng đáng chú ý.

Dự đoán tỷ số: Porto 1-2 Man City