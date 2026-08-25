‘Ông trùm phản diện màn ảnh Việt’ Mã Trung qua đời ở tuổi 73

(VTC News) -

Theo thông tin từ gia đình, diễn viên Mã Trung qua đời lúc 3h ngày 25/8, hưởng thọ 73 tuổi. Lễ viếng diễn ra chiều cùng ngày tại tư gia ở phường An Hội Tây, TP.HCM. Lễ động quan vào sáng 28/8, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi.

Diễn viên Mã Trung qua đời ở tuổi 73.

Diễn viên Mã Trung sinh năm 1953, bắt đầu bén duyên với điện ảnh từ giữa thập niên 1980. Xuất phát điểm là một diễn viên tay ngang, ông từng đảm nhận những vai quần chúng, vai phụ nhỏ trước khi dần được biết đến rộng rãi hơn.

Một trong những vai diễn đầu tiên của Mã Trung là nhân vật viên sĩ quan trong Ván bài lật ngửa. Dù chỉ xuất hiện trong một số phân cảnh, bộ phim trở thành dấu mốc mở ra hành trình dài theo đuổi nghệ thuật của ông.

Sau thành công của Ván bài lật ngửa, ông tiếp tục vào vai phản diện từ giang hồ, ông chủ gian ác đến ông trùm.

Tuy nhiên, nghề diễn thời điểm đó khá khắc nghiệt, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến nghệ sĩ Mã Trung tạm dừng đam mê thời gian dài.

Trong gần 10 năm tạm gác lại đam mê nghệ thuật, Mã Trung rất nhớ nghề, luôn trăn trở khi có đạo diễn mời làm phim. Dù vậy, nam diễn viên kiên quyết từ chối, muốn hoàn thành trách nhiệm với gia đình.

Đến khi các con lớn, vấn đề kinh tế gia đình được giải quyết, ông mới trở lại toàn tâm toàn ý cho nghề. Năm 2008, nhờ vai diễn ông trùm Hai Đương trong phim Vật chứng mong manh, Mã Trung mới khẳng định được tên tuổi.

Nói về những vai phản diện, theo Mã Trung, gương mặt ông phù hợp để thể hiện dạng vai này. Dù vậy, ông vẫn cố gắng học hỏi, nghiên cứu các vai chính diện, vai bi lấy nước mắt khán giả.

Sinh thời, Mã Trung có cuộc sống khá kín tiếng. Ông sống tại TP.HCM cùng vợ là Thu Hương. Sau gần 50 năm chung sống, hai người có 3 con gái, trong đó hai người đã lập gia đình, con gái út sinh sống tại Mỹ.

Những năm gần đây, nghệ sĩ Mã Trung hạn chế đóng phim vì lý do sức khoẻ.