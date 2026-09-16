Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan dự lớp học tiếng Thái cùng sinh viên Việt Nam

Chuyến thăm Trung tâm Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày, từ 14 đến 16/9/2026, của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam.