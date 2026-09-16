Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ, dự lễ cầu an

Sáng nay (16/9), Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đã đến thăm và dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ, một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội.
Hoạt động này diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến Việt Nam.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức tăng ni đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.
Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thực hiện nghi lễ thắp nến cầu an tại chùa Quán Sứ.
Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan dâng hương tại chùa Quán Sứ.
Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan dự lễ cầu an.
Cầu nguyện bình an cho Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, đồng thời cầu nguyện cho mối quan hệ hai nước ngày một phát triển.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.
Đây là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong 50 năm qua.
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