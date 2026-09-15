'Nguyệt Ảnh Vân Du' đưa hương vị Trung thu lên miền mây Bà Nà

(VTC News) -

Đặc biệt, “Nguyệt Ảnh Vân Du” đánh dấu cột mốc 10 năm hành trình của Mercure Danang French Village Bana Hills, nơi kiến trúc Pháp cổ kính, những giai điệu du dương và khung cảnh mây trời bảng lảng của Bà Nà cùng tạo nên một không gian Trung Thu khác biệt.

Nằm trong quần thể Sun World Ba Na Hills ở độ cao 1.487m, mùa trăng năm nay tại Mercure được kể bằng một hành trình vị giác kết hợp cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn giữa miền mây.

Không chỉ đơn thuần là những chiếc bánh dành cho mùa đoàn viên, bộ sưu tập kể lại hành trình của ánh trăng qua những miền đất và tầng mây, được thể hiện bằng ngôn ngữ của nghệ thuật ẩm thực. Mỗi chiếc bánh là sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công và những nguyên liệu địa phương được tuyển chọn, gửi gắm nét đặc trưng của từng vùng miền Việt Nam.

Bộ sưu tập bánh Trung thu “Nguyệt Ảnh Vân Du” 2026 của Mercure Danang French Village Bana Hills lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hoá trải dài khắp Việt Nam.

Điểm nhấn của “Nguyệt Ảnh Vân Du” là Tứ Sắc Nguyệt với bốn hương vị thủ công, lấy cảm hứng từ những miền đất và dấu ấn văn hóa khác nhau.

Vị bánh gạo lức nhân hạt sen gợi nhắc vẻ đẹp trầm mặc, thanh tao của cố đô Huế. Lớp bánh gạo lức kết hợp cùng nhân hạt sen mang đến hương vị nhẹ nhàng, gợi lên nét di sản trường tồn của vùng đất cố đô.

Bánh truyền thống nhân mè đen tái hiện hương vị quen thuộc của mùa Trung thu, đồng thời gợi liên tưởng đến hành trình trên những tầng mây Bà Nà. Phần nhân mè đen đậm đà tạo nên dư vị gần gũi nhưng vẫn mang nét tinh tế riêng.

Lấy cảm hứng từ mùa thu Hà Nội, bánh trà xanh nhân dừa cốm kết hợp vị trà xanh thanh nhẹ cùng dừa và cốm, tạo nên sự hòa quyện mềm mại, gợi nhớ vẻ dịu dàng, thanh tao của mùa thu miền Bắc.

Trong khi đó, bánh cà phê nhân yuzu mang đến khúc giao hòa của núi rừng cao nguyên. Vị cà phê đậm đà kết hợp cùng nhân yuzu thanh mát tạo nên sự tương phản thú vị, đem lại trải nghiệm vị giác mới mẻ.

Bộ sưu tập gồm bốn hương vị thượng hạng, chắt lọc tinh hoa đặc trưng từ bốn miền đất Việt.

Từ những câu chuyện về ánh trăng trong từng hương vị, hành trình có thể tiếp tục mở ra giữa không gian thực của Sun World Ba Na Hills. Với những gia đình có trẻ nhỏ, mùa Trung thu tại đây có thể trở thành chuyến du hành vào Vương quốc Mặt Trăng - không gian gắn với trí tưởng tượng, phép thuật và những câu chuyện cổ tích.

Tại đây, Quảng trường Ánh Trăng và khu vực Pháo Đài trên sân thượng tòa lâu đài mở ra tầm nhìn rộng xuống núi rừng, là nơi gia đình có thể cùng nhau dạo bước, ngắm cảnh và tận hưởng bầu không khí mùa trăng.

Nếu những không gian cổ tích gợi nên vẻ dịu dàng của mùa trăng, các trải nghiệm hiện đại lại mang đến một sắc màu khác cho chuyến đón Trung thu ở Bà Nà. Từ rạp chiếu phim 4D “Giao Lộ Trăng” đến trải nghiệm thực tế ảo VR Airship “Mắt Bay”, du khách có thể bước vào những thế giới kỳ thú ngay giữa miền mây.

Hành trình ấy tiếp tục được nối dài tại không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác đa giác quan, nơi ánh sáng, hình ảnh và hiệu ứng tương tác tạo nên một không gian sống động, phù hợp để cả gia đình cùng khám phá.

Sau những giờ khám phá, mùa Trung thu có thêm những khoảng lặng để tận hưởng hương vị và không khí riêng của Bà Nà. Một bữa ăn giữa không gian mang sắc màu châu Âu, chiếc bánh Pháp thủ công tại Eric Kayser hay tách trà bên “Nguyệt Ảnh Vân Du” tại Mercure đều có thể trở thành những phút giây thư thả giữa tiết trời se lạnh và mây trời bảng lảng.

Giữa mây trời Bà Nà, Làng Pháp mở ra khung cảnh cổ tích cho hành trình đón Trung Thu của cả gia đình.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn phủ lên những mái nhà cổ, khiến Làng Pháp càng giống một miền cổ tích giữa lưng chừng mây. Giữa khung cảnh ấy, “Nguyệt Ảnh Vân Du” trở thành món quà dành cho những phút giây sum vầy - khi một miếng bánh, một ngụm trà và câu chuyện bên người thân cũng đủ làm nên một mùa trăng đáng nhớ.

Để Trung thu tại Bà Nà không chỉ là hành trình khám phá một miền mây, mà còn là hành trình trở về với những khoảnh khắc đoàn viên, nơi mỗi người có thể mang theo một chút hương vị, một chút ánh trăng và một kỷ niệm thật riêng.