Khoảnh khắc người đẹp Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026

(VTC News) -

Khoảnh khắc đăng quang của Tân hoa hậu Thế giới 2026.

Người đẹp Joheirry Mola Dominguez - đại diện Cộng hòa Dominica đã trở thành chủ nhân vương miện Miss World 2026. Người đẹp Cộng hòa Dominica gây chú ý không chỉ bởi ngoại hình mà còn nhờ hồ sơ hoạt động xã hội gắn với giáo dục.

Joheirry Mola Dominguez - người đẹp Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026 tại Nha Trang, Khánh Hòa, tối 5/9.

Trong phần thi ứng xử đêm chung kết, Mola nhiều lần nhấn mạnh mong muốn đưa tiếng Anh đến với trẻ em tại những cộng đồng còn nhiều khó khăn ở quê nhà.

Trước câu hỏi của bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Vietnam, về những hoạt động cộng đồng và cách lan tỏa tinh thần “Beauty With a Purpose”, cô nói mục tiêu của mình là tạo thêm cơ hội học tập cho trẻ em thông qua ngôn ngữ.

“Mục tiêu của tôi là mang chương trình tiếng Anh đến với trẻ em tại các cộng đồng ở Boniver, bởi tôi tin rằng việc biết thêm một ngôn ngữ có thể mở ra những cơ hội và cánh cửa lớn trong cuộc sống”, cô chia sẻ.

Theo tân hoa hậu, tiếng Anh không chỉ là một công cụ giao tiếp mà còn giúp mỗi người thể hiện suy nghĩ, theo đuổi mục tiêu và mở rộng cơ hội trong tương lai. Vì thế, điều cô muốn trao cho trẻ em không chỉ là kiến thức mà còn là một công cụ có thể sử dụng trong suốt cuộc đời.

Trước đó, khi được hỏi về dự án nhân ái nếu trở thành Hoa hậu Thế giới, Mola tiếp tục nhắc đến giáo dục tiếng Anh. Cô cho biết muốn đưa các chương trình học tiếng Anh đến trẻ em và những cộng đồng còn nhiều thiệt thòi, qua đó giúp các em có thêm cơ hội thể hiện bản thân và theo đuổi mục tiêu.

Joheirry Mola Dominguez sinh năm 2002, cao 1,75m. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị và Kinh doanh tại Đại học Iberoamericana. Mola hiện là giáo viên Văn học và Khoa học Xã hội bằng tiếng Anh.

Bên cạnh công việc giảng dạy, Joheirry là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Voices of Tomorrow, tổ chức hướng đến trẻ em và thanh thiếu niên tại những cộng đồng còn hạn chế về cơ hội tiếp cận giáo dục. Người đẹp cho biết đây là dự án cô muốn tiếp tục phát triển lâu dài.

Joheirry cũng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông với vai trò phóng viên của chương trình Ventana a Quisqueya thuộc Univision New York. Cô thực hiện các nội dung về văn hóa Cộng hòa Dominica, những vấn đề xã hội và câu chuyện của cộng đồng.

Tân Miss World 2026 Joheirry Mola Dominguez sở hữu chiều cao 1,75m, gây chú ý với vẻ đẹp sắc sảo và phong thái tự tin.

Ngoài ra, cô là người mẫu chuyên nghiệp và Đại sứ Goya Gives. Trước khi đến với đấu trường quốc tế, cô đã có thời gian tham gia nhiều hoạt động xã hội tại quê nhà.

Tại Miss World 2026, đại diện Cộng hòa Dominica gây chú ý ở phần thi Top Model và giành suất vào thẳng Top 40. Kết quả này giúp cô tạo được lợi thế trước giai đoạn cạnh tranh cuối cùng của cuộc thi.

Bên cạnh thành tích trên sân khấu, dự án cộng đồng của Mola cũng là một trong những điểm được chú ý trong hành trình Miss World. Việc tập trung vào giáo dục tiếng Anh cho trẻ em phù hợp với công việc cô đã theo đuổi trước khi tham gia cuộc thi.

Mola cho biết gia đình có ảnh hưởng lớn đến cách cô nhìn nhận về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Cô theo đuổi quan niệm rằng mỗi người nên trao cho người khác cơ hội mà chính mình từng cần để trưởng thành.

“Món quà lớn nhất bạn có thể trao đi là cơ hội mà chính bạn từng cần để trưởng thành, tiến về phía trước và thay đổi cuộc đời mình”, cô chia sẻ.