Trực tiếp chung kết Miss World 2026

Đại diện chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc là cái tên nhận được sự chú ý lớn từ fan sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế. Cô bước vào chung kết với thành tích khá nổi bật. Bảo Ngọc giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó có suất vào thẳng Top 40. Đây là kết quả quan trọng bởi cô không phải chờ kết quả lựa chọn ở vòng đầu tiên.

Bên cạnh đó, người đẹp Cần Thơ còn lọt Top 23 Talent, Top 20 Head to Head Challenge và Top 24 Beauty With a Purpose. Trong đó, dự án Gen Zero của cô cũng nằm trong nhóm 6 dự án nổi bật của khu vực châu Á - châu Đại Dương tại vòng Beauty With a Purpose.

Trang phục dạ hội Bảo Ngọc sẽ mặc trong đêm chung kết.

Trước đêm chung kết Miss World 2026, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế nổi tiếng đều đưa đại diện Việt Nam lên vị trí số một trong bảng dự đoán.

Trong bảng dự đoán cuối cùng của Sash Factor, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được dự đoán giành vương miện. Các đại diện còn lại trong top 5 gồm: Philippines, Pháp, Brazil và Nigeria.

Trong khi đó bảng dự đoán của Missosology cũng xếp đại diện Việt Nam ở vị trí đầu tiên. Bốn vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về đại diện đến từ Nigeria, Cộng hòa Dominica, Philippines và Pháp.

Missosology cho biết đã lựa chọn 25 người đẹp được đánh giá có phong độ và sức cạnh tranh nổi bật trước đêm chung kết. Chuyên trang nhận định cuộc đua đến vương miện Miss World năm nay vẫn có thể xuất hiện bất ngờ.

Việc các chuyên trang sắc đẹp uy tín cùng nhận định Bảo Ngọc giành chiến thắng tiếp tục khiến cho fan sắc đẹp tại Việt Nam đặt kỳ vọng.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán đại diện Việt Nam sẽ đăng quang.

Ngay trước đêm thi quan trọng, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân. Người đẹp tâm sự, khi nhìn lại chặng đường vừa qua, cô biết ơn vì những gì mình nhận được không chỉ là trải nghiệm, mà còn là những tình bạn đẹp.

“Từ những cô gái đến từ những quốc gia khác nhau, chúng mình đã gặp nhau tại đây, cùng chia sẻ câu chuyện, văn hóa, những ước mơ và trở thành những người chị em trong một hành trình thật đặc biệt.

Ngọc sẽ bước lên sân khấu đêm chung kết với tất cả sự chuẩn bị, bản lĩnh và tình yêu dành cho Việt Nam. Dù phía trước là bất kỳ điều gì, Ngọc sẽ cố gắng hết mình đến khoảnh khắc cuối cùng, để hành trình này khép lại bằng những gì trọn vẹn nhất”, nàng hậu viết.