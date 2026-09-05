Link xem trực tiếp chung kết Miss World 2026:
Đại diện chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc là cái tên nhận được sự chú ý lớn từ fan sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế. Cô bước vào chung kết với thành tích khá nổi bật. Bảo Ngọc giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó có suất vào thẳng Top 40. Đây là kết quả quan trọng bởi cô không phải chờ kết quả lựa chọn ở vòng đầu tiên.
Bên cạnh đó, người đẹp Cần Thơ còn lọt Top 23 Talent, Top 20 Head to Head Challenge và Top 24 Beauty With a Purpose. Trong đó, dự án Gen Zero của cô cũng nằm trong nhóm 6 dự án nổi bật của khu vực châu Á - châu Đại Dương tại vòng Beauty With a Purpose.
Trước đêm chung kết Miss World 2026, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế nổi tiếng đều đưa đại diện Việt Nam lên vị trí số một trong bảng dự đoán.
Trong bảng dự đoán cuối cùng của Sash Factor, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được dự đoán giành vương miện. Các đại diện còn lại trong top 5 gồm: Philippines, Pháp, Brazil và Nigeria.
Trong khi đó bảng dự đoán của Missosology cũng xếp đại diện Việt Nam ở vị trí đầu tiên. Bốn vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về đại diện đến từ Nigeria, Cộng hòa Dominica, Philippines và Pháp.
Missosology cho biết đã lựa chọn 25 người đẹp được đánh giá có phong độ và sức cạnh tranh nổi bật trước đêm chung kết. Chuyên trang nhận định cuộc đua đến vương miện Miss World năm nay vẫn có thể xuất hiện bất ngờ.
Việc các chuyên trang sắc đẹp uy tín cùng nhận định Bảo Ngọc giành chiến thắng tiếp tục khiến cho fan sắc đẹp tại Việt Nam đặt kỳ vọng.
Ngay trước đêm thi quan trọng, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân. Người đẹp tâm sự, khi nhìn lại chặng đường vừa qua, cô biết ơn vì những gì mình nhận được không chỉ là trải nghiệm, mà còn là những tình bạn đẹp.
“Từ những cô gái đến từ những quốc gia khác nhau, chúng mình đã gặp nhau tại đây, cùng chia sẻ câu chuyện, văn hóa, những ước mơ và trở thành những người chị em trong một hành trình thật đặc biệt.
Ngọc sẽ bước lên sân khấu đêm chung kết với tất cả sự chuẩn bị, bản lĩnh và tình yêu dành cho Việt Nam. Dù phía trước là bất kỳ điều gì, Ngọc sẽ cố gắng hết mình đến khoảnh khắc cuối cùng, để hành trình này khép lại bằng những gì trọn vẹn nhất”, nàng hậu viết.
Sau gần 1 tháng tranh tài tại Việt Nam, chung kết Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra vào 19h tối 5/9 tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Theo chia sẻ từ ban tổ chức, sân khấu đêm chung kết có chiều dài hơn 110m. Công trình sử dụng hệ thống màn hình LED kích thước lớn, âm thanh công suất cao cùng nhiều lớp ánh sáng phục vụ không gian biểu diễn ngoài trời.
Phía trước là hệ thống khán đài có khả năng phục vụ hơn 5.000 khán giả. Các khu vực dành cho khách mời, người dân, người hâm mộ và bộ phận ghi hình được bố trí riêng.
Ngoài ra, sân khấu còn có nhiều điểm nhấn như các màn tôn vinh văn hóa quốc gia đăng cai mùa giải, vinh danh Hoa hậu Thế giới qua các thời kỳ dịp kỷ niệm 75 thành lập cuộc thi.
Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam, đại diện ban tổ chức năm nay cho biết ê-kíp chịu áp lực lớn về tiến độ trong những ngày cuối. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, ban tổ chức phải huy động hơn 500 nhân sự tham gia thi công và vận hành sân khấu. Lực lượng này gồm các bộ phận kết cấu, cơ khí, điện, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, hậu cần, an ninh và điều phối sản xuất.
Tại đêm chung kết, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Miss World 2016 Stephanie Del Valle cùng nam vương Danny Mejía Romero sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.
Theo format, ban giám khảo sẽ lần lượt tìm ra top 40, 20, 12, 6. Ba người đẹp xuất sắc nhất sẽ được trao danh hiệu hoa hậu và hai á hậu. Năm nay, ban tổ chức lần đầu dành một suất trong top 6 cho thí sinh nhận lượt bình chọn lớn nhất của khán giả. Trước đêm thi cuối, 18 thí sinh đã giành vé vào Top 40 nhờ thắng các vòng thi phụ, trong đó có Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri (Thái Lan) sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.
Miss World (Hoa hậu Thế giới) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín hàng đầu, được tổ chức lần đầu năm 1951 tại Anh. Cuộc thi hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và các hoạt động nhân ái, cộng đồng của thí sinh.
Mùa giải năm nay lần đầu tổ chức tại Việt Nam từ ngày 8/8 và dự kiến chung kết vào ngày 5/9, quy tụ gần 120 thí sinh. Cuộc thi mang chủ đề Vietnam - Timeless Charm (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), với hành trình đi qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.
Trước Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Việt Nam có một số người đẹp đạt thành tích cao tại cuộc thi như Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13) và Đỗ Mỹ Linh (Hoa hậu Nhân ái, Top 40).
Trực tiếp chung kết Miss World 2026
Ngọc Thanh
(VTC News) -
Đêm chung kết Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra tối 5/9 tại Khánh Hòa với màn tranh tài của 111 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới và vùng lãnh thổ.
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