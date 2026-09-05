Lê Nguyễn Bảo Ngọc dừng chân ở top 6 Miss World 2026

(VTC News) -

Trong đêm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Khánh Hòa, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam dừng chân đầy tiếc nuối sau khi lọt top 6 Miss World. Đây cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế này.

Trước đó, cô đã vượt qua Top 40, Top 20 và Top 12 để đạt thành tích này. Người đẹp ghi dấu với phần thi ứng xử ấn tượng.

Ở phần thi ứng xử Top 6, Bảo Ngọc nhận câu hỏi từ Miss World 2022 Karolina Bielawska: “Ngày nay, thành công thường gắn liền với sự giàu có, địa vị và thành tích chuyên môn. Tuy nhiên, mỗi người có cách hiểu riêng về ý nghĩa thực sự của thành công. Miss World Vietnam, định nghĩa của bạn về thành công là gì?”.

Bảo Ngọc cho rằng thành công không được đo bằng sự giàu có hay địa vị, mà nằm ở việc biết cống hiến cho người khác. Cô nhắc đến cha mẹ, những người đã dành nhiều đêm trong phòng cấp cứu để cứu sống bệnh nhân và truyền cho cô giá trị của sự hy sinh, phụng sự.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc trả lời phần thi ứng xử đầy ấn tượng.

“Dù không nối nghiệp cha mẹ làm nghề y, tôi muốn cống hiến theo một con đường khác. Tôi chọn trở thành một nhà hoạch định chính sách. Tôi từng chứng kiến nhiều cộng đồng mất nhà cửa, đất đai bởi những vấn đề toàn cầu...

Tôi không muốn chỉ mang đến những món quà vật chất mà muốn mang đến hy vọng. Tôi đặt niềm tin vào người trẻ - thế hệ sẽ định hình tương lai, hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, bền vững hơn, an toàn hơn và bình đẳng hơn cho tất cả mọi người”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Ở phần ứng xử Top 12, cô nói muốn trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên giành vương miện Miss World và tiếp nối tinh thần “Vẻ đẹp vì mục đích cao cả”. Cô cho biết những vấn đề như biến đổi khí hậu, xung đột và mất mát của nhiều cộng đồng thôi thúc cô theo học thạc sĩ Khoa học và Chính sách môi trường tại Đại học Columbia, đồng thời hướng tới việc tạo ra những tác động thiết thực thông qua chính sách và hoạt động nhân đạo, thay vì chỉ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và sắc đẹp

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, tại Cần Thơ. Cô sở hữu chiều cao nổi bật 1m86, cùng số đo ba vòng cân đối 85 - 62 - 95. Với tỉ lệ hình thể lý tưởng và gương mặt ngọt ngào, thanh tú, cô hoàn toàn phù hợp với tiêu chí mà Miss World đang hướng đến.

Tháng 8/2022, người đẹp giành giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó cô đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên Lục Địa 2022) tại Ai Cập.

Bên cạnh sắc vóc, Bảo Ngọc còn được gắn với danh hiệu “hoa hậu tri thức”. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 và từng đạt IELTS 7.0 từ cấp 3. Người đẹp từng được trao nhiều học bổng như học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Singapore, Đại học New South Wales (Australia)…

Bảo Ngọc dừng chân đầy tiếc nuối ở top 6 Miss World 2026.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Bảo Ngọc tiếp tục hướng đến lĩnh vực chính sách môi trường. Tháng 6/2026, cô thông báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ Khoa học và Chính sách môi trường tại School of International and Public Affairs (SIPA), Đại học Columbia, Mỹ.

Bảo Ngọc cũng dành nhiều năm theo đuổi các hoạt động liên quan đến môi trường và phát triển bền vững. Cô là người sáng lập Gen Zero, dự án hướng tới việc thúc đẩy người trẻ tham gia vào 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là mục tiêu về hành động vì khí hậu.

Những hoạt động này tiếp tục được Bảo Ngọc đưa đến Miss World 2026 thông qua dự án Gen Zero. Dự án của cô lọt Top 24 Beauty With a Purpose và vào nhóm 6 dự án nổi bật của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại cuộc thi Miss World năm nay, Bảo Ngọc cũng có thành tích ở nhiều phần thi phụ. Cô chiến thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương để giành suất vào thẳng Top 40, đồng thời lọt Top 23 Tài năng và Top 20 Head-to-Head Challenge. Cô cũng được xếp Top 2 Dance of the World sau màn trình diễn giới thiệu văn hóa Việt Nam.