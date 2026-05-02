Người dân phá cửa ô tô bốc khói, kịp thời cứu tài xế mắc kẹt

Theo thông tin ban đầu, ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát Nghệ An khi lưu thông trên đường đã tránh một phương tiện phía trước, dẫn đến mất lái và lao vào ki-ốt tạp hóa bên phải đường. Cú va chạm khiến phần đầu xe hư hỏng nặng, cản trước bung ra, đèn xe vỡ.

Xe ô tô bốc khói, ngườ dân đập kính cứu tài xế.

Sau tai nạn, khói bốc lên từ khoang động cơ, sau đó xuất hiện lửa. Nam tài xế lớn tuổi bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự mở cửa thoát ra ngoài.

Phát hiện sự việc, chủ cửa hàng cùng người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa, đồng thời dùng gạch, đá và vật cứng phá cửa kính ô tô.

Xe ô tô hư hỏng nạng sau va chạm.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tại chỗ đã đưa được tài xế ra ngoài an toàn và chuyển đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song gây hư hỏng phương tiện và một phần tài sản của cửa hàng tạp hóa. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.