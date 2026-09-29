Người đàn ông mặc áo giáp tự chế, dùng dao tấn công hai cán bộ công an

(VTC News) -

Khoảng 19h15 ngày 26/9, Công an xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo của anh Hoàng Phúc Hợi (SN 1991, trú thôn Hòa Hợp, xã Tân Kỳ) về việc ông Hoàng Hữu Lai (SN 1971, trú cùng thôn) đến nhà xin ở nhờ vài ngày nhưng không chịu rời đi.

Theo trình báo, gia đình anh Hợi nhiều lần yêu cầu ông Lai trở về nhà nhưng người này không chấp hành. Sau đó, ông Lai vào phòng ngủ của con trai anh Hợi, khóa trái cửa và cố thủ bên trong.

Lực lượng Cảnh sát cơ động khống chế Hoàng Hữu Lai.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Kỳ cử 2 cán bộ đến hiện trường xác minh, vận động ông Lai hợp tác. Tuy nhiên, người này không chấp hành và tiếp tục cố thủ trong phòng.

Khi cán bộ công an xã mở cửa để tiếp cận, Lai dùng dao chọc liên tiếp qua khe cửa, khiến 2 cán bộ bị thương ở tay.

Lai tiếp tục đóng, khóa cửa và cố thủ bên trong. Trong quá trình chống đối, người này mặc áo giáp tự chế bằng các tấm nhôm và lốp xe máy, đồng thời sử dụng dao làm hung khí.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Tân Kỳ triển khai phương án xử lý.

Lực lượng chức năng tổ chức bảo đảm an toàn cho người dân, cán bộ, chiến sĩ; đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục Hoàng Hữu Lai chấp hành.

Đến khoảng 1h ngày 27/9, sau nhiều giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động khống chế được Hoàng Hữu Lai.

Sau đó, lực lượng chức năng phối hợp Công an xã Tân Kỳ bàn giao vụ việc cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thụ lý, giải quyết.