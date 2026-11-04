Ngôi nhà thứ hai tại Vịnh Mây cho gia đình Đà Nẵng: Riêng tư, gần thiên nhiên

(VTC News) -

Đó có thể là nơi tìm về thiên nhiên, tận hưởng sự riêng tư và tạm rời nhịp sống ồn ào phố thị để dành thời gian cho bản thân, gia đình. Tại Vịnh Mây (Vinhomes Hải Vân Bay), những dinh thự trên sườn đồi hướng vịnh mở ra một không gian sống khác biệt, ngay cả với những gia đình đã có nhà tại Đà Nẵng.

Thêm một ngôi nhà, thêm không gian cho đời sống riêng

Với kinh nghiệm tiếp xúc nhiều năm với nhóm khách hàng thành đạt, doanh nhân Sơn Đoàn, Creative Director tại tập đoàn ASY Global, Giám đốc thương hiệu thời trang Valenciani, cho rằng nếu ngôi nhà đầu tiên thường gắn với nhu cầu sinh hoạt, đi làm thuận tiện, thì bất động sản thứ hai thể hiện phong cách sống, sở thích và dấu ấn cá nhân của chủ nhân.

“Bất động sản thứ hai chính là hệ quy chiếu về định vị xã hội của mình, là nơi chúng ta thể hiện cái tôi, bản ngã và những gì yêu thích nhất trong cuộc sống”, vị doanh nhân chia sẻ.

Doanh nhân Sơn Đoàn chia sẻ về giá trị của ngôi nhà thứ hai tại tọa đàm “Vinhomes Hải Vân Bay - Vị thế cửa ngõ mới của du lịch miền Trung”, diễn ra tại Hà Nội ngày 2/11.

Bởi vậy, giới thượng lưu ngày càng chú trọng những bất động sản có vị trí biệt lập, gần thiên nhiên, được phát triển bởi đơn vị có năng lực vận hành và vẫn kết nối thuận tiện với các trung tâm hành chính, đô thị lớn. Đây cũng là những tiêu chí doanh nhân Sơn Đoàn đặt ra khi lựa chọn ngôi nhà thứ hai cho mình.

“Một nơi ở tách khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố, có không gian xanh sẽ giúp tinh thần con người thêm thư thái, cải thiện chất lượng nghỉ ngơi, từ đó tạo cảm hứng tích cực hơn cho công việc”, doanh nhân Sơn Đoàn phân tích.

Từ lăng kính trên, với người đã có nơi ở ổn định tại Đà Nẵng, nhu cầu sở hữu căn nhà tiếp theo có thể bắt đầu từ những điều còn thiếu trong cuộc sống thường nhật. Nhà phố hiện tại thuận tiện cho công việc và các mối quan hệ, nhưng có thể chưa đủ chỗ cho một khu vườn, bữa ăn ngoài hiên hay những ngày nghỉ dài giữa thiên nhiên. Tư gia Vịnh Mây trên triền Hải Vân hướng vịnh Nam Chơn bổ sung những trải nghiệm ấy ngay tại thành phố mà các gia đình Đà Nẵng đang gắn bó.

Không gian nhà ở nương theo sườn đồi hướng vịnh tại Vịnh mây tạo nên trải nghiệm khác với nhịp nhà phố đô thị.

Tại Vịnh Mây, các lựa chọn nhà phố và dinh thự đơn lập đáp ứng nhu cầu theo những cách khác nhau. Nhà phố 5,5 × 12 m có tổng diện tích sàn 263,4 m², gồm 4 tầng và 4 phòng ngủ. Tầng đa năng có thể bố trí làm nơi làm việc, đọc sách hoặc sinh hoạt gia đình; sân bên hông rộng 2 m bổ sung khoảng không gian cho các hoạt động ngoài trời.

Với gia chủ đề cao sự riêng tư, dinh thự đơn lập dành khoảng đệm quanh nhà cho sân vườn và sinh hoạt ngoài trời. Ban công thoáng cùng các khoảng mở lớn kết nối không gian bên trong với thiên nhiên. Một cuộc gặp thân tình có thể diễn ra bên hiên, trong khi các thành viên khác.

Ở góc nhìn rộng hơn, vị doanh nhân chỉ ra sự tương đồng giữa Vinhomes Hải Vân Bay và khu Malibu Hills - chốn an cư đầy quyến rũ của giới tinh hoa Mỹ với những ngôi nhà hướng ra đại dương, kế bên những ngọn đồi thơ mộng, bao quanh là thiên nhiên xanh mướt trù phú. Đây cũng là nơi bất động sản mấy trăm năm nay chưa bao giờ hạ nhiệt.

“Nếu có cơ hội, chúng ta nên đầu tư một căn nhà tại Hải Vân Bay, đáp ứng nhu cầu 3 thế hệ, vừa là nơi trở về làm việc và nghỉ dưỡng. Giá trị của những bất động sản như thế này sẽ luôn được bảo tồn và luôn đi lên”, vị doanh nhân nhấn mạnh.

Khi nhu cầu gia đình thay đổi, ngôi nhà có thể linh hoạt thay đổi theo

Với những gia đình dự định sử dụng ngôi nhà thứ hai thường xuyên, khả năng kết nối và hệ tiện ích tại chỗ là một lợi thế của Vịnh Mây. “Malibu phiên bản Việt” cách trung tâm thành phố chỉ 15 phút, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 20 phút di chuyển, giúp các mối quan hệ và công việc không bị gián đoạn.

Các tiện ích tại Vịnh Mây cũng được phát triển để đáp ứng nhu cầu an cư dài hạn. Hải Vân Wellness Hub rộng 1,6 ha, dự kiến hoàn thành tháng 3/2028, được quy hoạch với phòng khám Vinmec, spa trị liệu chuyên sâu, fitness club, nhà hàng thực dưỡng và các dịch vụ bổ trợ. Khi vận hành, tổ hợp sẽ bổ sung lựa chọn chăm sóc sức khỏe và thư giãn gần nơi ở.

Trong khi đó, Oceania Clubhouse rộng 6.500 m² và Palm Garden 1,5 ha mở thêm không gian gặp gỡ, ẩm thực và vận động ngoài trời, để các hoạt động không ảnh hưởng đến không gian riêng tư và thời gian nghỉ ngơi của các thành viên khác.

Hải Vân Wellness Hub dự kiến hoàn thành tháng 3/2028.

Ngôi nhà Vịnh Mây hôm nay dành cho những kỳ nghỉ cuối tuần có thể được sử dụng dài ngày hơn khi chủ nhân giảm nhịp công việc. Căn phòng đang làm nơi đọc sách có thể được bố trí lại khi con trưởng thành. Vì vậy, giá trị của second-home Vịnh Mây còn nằm ở khả năng thích ứng với những giai đoạn sống tiếp theo của gia đình.

Đối với người đã có cơ ngơi tại Đà Nẵng, lý do sở hữu thêm một căn nhà tại Vịnh Mây trở nên thuyết phục. Đó là nơi để sống chậm hơn, gần thiên nhiên hơn, có thể nghỉ ngơi, làm việc và tận hưởng những sở thích riêng và đủ khác biệt để chủ nhân mong muốn trở về.