Ngoại binh bị đuổi, cựu sao U23 Việt Nam giúp CLB Nam Định thắng đội Campuchia

(VTC News) -

Câu lạc bộ Nam Định gây bất ngờ khi không sử dụng hết ngoại binh trong trận đấu với Svay Rieng (Campuchia) tối 25/9 tại giải ASEAN Club Championship. Đại diện của bóng đá Việt Nam rất vất vả mới giành được chiến thắng đầu tiên ở đấu trường Đông Nam Á.

CLB Nam Định nhập cuộc không tốt. Cặp tiền vệ nội binh của đội chủ nhà không kiểm soát được khu vực giữa sân, trong khi sự xáo trộn nhân sự ở tuyến trên khiến các cầu thủ tấn công thiếu tính kết nối.

CLB Nam Định chật vật trước đối thủ đến từ Campuchia. (Ảnh: Kim Chi)

Svay Rieng mới là đội có nhiều tình huống tấn công sắc nét hơn. Hàng phòng ngự Nam Định chơi không tốt và gặp nhiều khó khăn trước các tiền đạo ngoại rất nhanh và khéo của đội bóng Campuchia.

Tuy nhiên, trong thế trận không thuận lợi, CLB Nam Định lại có bàn thắng. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Lâm Ti Phông tận dụng cơ hội ghi bàn khi hàng thủ đối phương bị rối loạn sau những pha sút xa nguy hiểm.

Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Svay Rieng đẩy cao đội hình chơi tấn công. Hàng thủ của Nam Định đối mặt với sức ép lớn và lộ ra không ít sơ hở.

Lâm Ti Phông là người hùng của CLB Nam Định. (Ảnh: Kim Chi)

Thử thách đối với hệ thống phòng ngự của đội bóng Việt Nam càng tăng thêm khi tiền đạo Mahmoud Eid bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ người Palestine nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi có hành động phi thể thao với hậu vệ Svay Rieng.

Đội bóng Campuchia tấn công dồn dập trong thế hơn người. Những cầu thủ ngoại nhanh, khỏe như Kwame Peprah, Patrick Monteiro hay Cristian dos Santos liên tục khiến các hậu vệ Nam Định vất vả.

Phút 81, Patrick sút xa chạm cầu thủ Nam Định khiến thủ môn Caique đứng nhìn không kịp phản ứng. Svay Rieng rút ngắn tỷ số và tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, CLB Nam Định đứng vững trước sức ép của đối thủ trong những phút cuối trận và giữ được chiến thắng.