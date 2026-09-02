Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh

Ngay từ 4h ngày 2/9, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh, thành đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, háo hức chờ đón thời khắc thiêng liêng của Lễ Thượng cờ, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam.
Từ sáng sớm, khu vực trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đông kín người. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến Quảng trường Ba Đình, cùng chờ đợi khoảnh khắc Quốc kỳ tung bay trong ngày Tết Độc lập.
Khoảng 5h30, hàng nghìn người có mặt tại Quảng trường Ba Đình để chứng kiến Lễ Thượng cờ trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng.
5h45, đội hình thực hiện nghi lễ gồm 37 cán bộ, chiến sĩ tiến vào lễ đài.
Khi hiệu lệnh vang lên, hàng nghìn người dân đồng loạt hướng về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghi thức Thượng cờ bắt đầu trong sự theo dõi chăm chú của người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình.
Đội hình gồm khối trưởng và chiến sĩ vác Quân kỳ là sĩ quan; 3 chiến sĩ thuộc Tổ Quốc kỳ, 2 chiến sĩ bảo vệ Quân kỳ và 30 chiến sĩ xếp thành 10 hàng ngang.
Từ ngày 19/5/2001, Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thực hiện theo nghi thức của một nghi lễ cấp Quốc gia.
3 chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức thượng cờ.
Đúng 6h, Quốc ca vang lên. Một chiến sĩ tung Quốc kỳ, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên đỉnh cột cờ trong tiếng nhạc hào hùng.
Trong khoảnh khắc Quốc kỳ tung bay, nhiều người dân giơ điện thoại ghi lại hình ảnh đáng nhớ. Các gia đình tranh thủ chụp ảnh bên nhau, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa tại Quảng trường Ba Đình.
Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để tận mắt chứng kiến nghi lễ và cảm nhận không khí đặc biệt của ngày lễ.
Năm nay, Lễ Thượng cờ được tổ chức vào đúng ngày 2/9, thay cho việc treo cờ liên tục từ ngày 1/9 đến 2/9 như những năm trước.
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