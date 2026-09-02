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Xuất bản ngày 02/09/2026 08:21 AM
Xuất bản ngày 02/09/2026 08:21 AM

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh

Viên Minh - Minh Đức
Viên Minh - Minh Đức
(VTC News) -

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân tập trung tại Quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Bác chờ khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay trong ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 1

Ngay từ 4h ngày 2/9, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh, thành đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, háo hức chờ đón thời khắc thiêng liêng của Lễ Thượng cờ, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 2

Từ sáng sớm, khu vực trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đông kín người. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến Quảng trường Ba Đình, cùng chờ đợi khoảnh khắc Quốc kỳ tung bay trong ngày Tết Độc lập.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 3
Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 4

Khoảng 5h30, hàng nghìn người có mặt tại Quảng trường Ba Đình để chứng kiến Lễ Thượng cờ trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 5

5h45, đội hình thực hiện nghi lễ gồm 37 cán bộ, chiến sĩ tiến vào lễ đài.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 6

Khi hiệu lệnh vang lên, hàng nghìn người dân đồng loạt hướng về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghi thức Thượng cờ bắt đầu trong sự theo dõi chăm chú của người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 7

Đội hình gồm khối trưởng và chiến sĩ vác Quân kỳ là sĩ quan; 3 chiến sĩ thuộc Tổ Quốc kỳ, 2 chiến sĩ bảo vệ Quân kỳ và 30 chiến sĩ xếp thành 10 hàng ngang.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 8

Từ ngày 19/5/2001, Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thực hiện theo nghi thức của một nghi lễ cấp Quốc gia.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 9

3 chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức thượng cờ.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 10
Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 11

Đúng 6h, Quốc ca vang lên. Một chiến sĩ tung Quốc kỳ, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên đỉnh cột cờ trong tiếng nhạc hào hùng.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 12

Trong khoảnh khắc Quốc kỳ tung bay, nhiều người dân giơ điện thoại ghi lại hình ảnh đáng nhớ. Các gia đình tranh thủ chụp ảnh bên nhau, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa tại Quảng trường Ba Đình.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 13
Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 14

Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để tận mắt chứng kiến nghi lễ và cảm nhận không khí đặc biệt của ngày lễ.

Nghìn người đến Quảng trường Ba Đình từ 4h dự Lễ Thượng cờ ngày Quốc Khánh - 15

Năm nay, Lễ Thượng cờ được tổ chức vào đúng ngày 2/9, thay cho việc treo cờ liên tục từ ngày 1/9 đến 2/9 như những năm trước.

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