Nghe cuộc gọi khẩn cấp, cảnh sát lao đến nấu ăn cho 3 đứa trẻ bị đói trong nhà

(VTC News) -

Đồn cảnh sát Diêu Giang thuộc Cục Công an thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc gần đây đã nhận được một cuộc gọi đặc biệt tới số khẩn cấp 110. Một bé gái 12 tuổi rụt rè hỏi qua điện thoại: “Tối nay chúng cháu không có cơm ăn, bọn cháu đói quá, các chú có thể giúp chúng cháu không?”.

Câu chuyện về những gì xảy ra lời cầu cứu ngây thơ này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, chủ đề liên quan thậm chí còn đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành.

Theo truyền thông Trung Quốc, Tiểu Hoa (tên đã được thay đổi) - bé gái gọi điện cho cảnh sát - đang ở cùng cặp em trai song sinh 9 tuổi vào thời điểm đó. Ba chị em thường sống cùng bố và bà. Vào ngày xảy ra sự việc, người bà không thể về nhà vì đang làm công việc chăm sóc người bệnh ở thị trấn lân cận, còn người bố đi vắng do có việc khẩn cấp.

Đến giờ ăn tối, ba đứa trẻ rơi vào tình cảnh khó khăn. Đối mặt với những nguyên liệu có sẵn trong bếp, cả ba chị em đều không biết nấu nên gọi cho bố và bà, nhưng họ không thể về kịp do khoảng cách địa lý và những công việc khác.

Ba chị em ăn bữa mỳ cho cảnh sát nấu hộ.

Vì không thể đặt đồ ăn mang về tại địa phương, Tiểu Hoa - lúc này đang rất đói - đắn đo một hồi lâu trước khi lấy hết can đảm gọi số 110 để cầu cứu.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến nhà các em để tìm hiểu tình hình và hỏi xem trong nhà còn thực phẩm nào không. Ba đứa trẻ khó có thể mô tả chính xác những gì có trong bếp nên cảnh sát tự mình kiểm tra và tìm thấy bánh mì dẹt cùng vài quả trứng trong tủ lạnh.

Sau khi xác định được nguyên liệu, mấy cảnh sát lập tức hóa thân thành đầu bếp. Họ nhóm bếp, xào mì và chiên trứng. Chẳng bao lâu sau, một đĩa mì xào trứng nóng hổi, ​​thơm phức được dọn lên bàn. Ba đứa trẻ không kịp nói nhiều lời, nhanh chóng ăn sạch đĩa mì.

Khi thấy ba chị em đã ăn no, nhóm cảnh sát không rời đi ngay mà liên hệ với một bếp ăn cộng đồng để sắp xếp ba bữa ăn cho mấy đứa trẻ vào ngày hôm sau, rồi liên lạc với phụ huynh để nhắc nhở sắp xếp chu đáo việc chăm sóc con cái.