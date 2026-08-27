Khởi tố tài xế có nồng độ cồn, gây tai nạn chết người ở Lào Cai

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang (20 tuổi, trú tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 4h15 ngày 24/8, tại nút giao giữa đường Chiềng On và đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 4E), thuộc tổ 22, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô biển số 24H-064.20 do Quang cầm lái và xe máy biển số 24B1-063.36 do anh Bùi T.H. (33 tuổi, trú tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) điều khiển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Quang lái ô tô từ đường Chiềng On theo hướng nhà thi đấu đi siêu thị GO. Cùng lúc, anh H đi xe máy trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng từ Bến xe trung tâm đến vòng xuyến ngã sáu.

Hai phương tiện xảy ra va chạm tại khu vực nút giao. Vụ tai nạn khiến anh H tử vong tại chỗ. Cả ô tô và xe máy đều bị hư hỏng nặng.

Bị can Phan Vinh Quang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Quang lái ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn 0,722 mg/l. Người này đồng thời không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và khi đến khu vực giao nhau đã không nhường đường cho phương tiện đi trên đường ưu tiên.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 26/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Quang về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc được cơ quan công an xác minh, xử lý trong 3 ngày kể từ khi xảy ra tai nạn. Quá trình điều tra nhằm làm rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm của người liên quan và xử lý theo quy định.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt những người lái xe kinh doanh vận tải, phải chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Một hành vi vi phạm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.