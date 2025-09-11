Nepal bỏ sân nhà, tuyển Việt Nam có lợi thế đặc biệt

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 được tổ chức ở sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 14/10. Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam góp mặt với tư cách đội khách nhưng lại được thi đấu trên sân nhà.

Trước đó, trận lượt đi diễn ra ngày 9/10 trên sân vận động Bình Dương (TP.HCM). Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu cả 2 trận gặp Nepal trên sân nhà. Đây là lợi thế rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ngoài việc không phải di chuyển xa, đội tuyển Việt Nam cũng được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Đội tuyển Việt Nam được thi đấu 2 trận trên sân nhà gặp Nepal.

Nepal ban đầu đăng ký sân nhà là sân Dasharath Rangasala ở Kathmandu. Hiện tại, thành phố này đang trong tình trạng bất ổn do các cuộc biểu tình bạo lực, hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Lệnh giới nghiêm được áp đặt tại Kathmandu sau khi thủ tướng KP Sharma Oli từ chức.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới biểu tình là lệnh cấm mạng xã hội (nay đã được gỡ bỏ). Tuy vậy, sự bất mãn trong xã hội Nepal đã âm ỉ từ lâu, đặc biệt là trước những cáo buộc tham nhũng nhắm vào giới lãnh đạo chính trị. Đội tuyển Nepal đã hủy trận giao hữu trên sân nhà với Bangladesh hôm 9/9.

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 2 lượt trận ở vòng loại Asian Cup 2027. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò đánh bại Lào với tỷ số 5-0. Tuy nhiên, ở trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam thua Malaysia với tỷ số 0-4 và rơi vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trong loạt trận quốc tế tháng 9/2025, đội tuyển Việt Nam tập trung nhưng không thi đấu giao hữu quốc tế trận nào. Huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026, giao cho ông Đinh Hồng Vinh tạm quyền chỉ đạo đội tuyển quốc gia trong các buổi tập.

Đội tuyển Việt Nam cũng có 2 trận đá tập kín với câu lạc bộ Nam Định và Công an Hà Nội. Ở trận đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thua đậm dàn ngoại binh của CLB Nam Định với tỷ số 0-4. Đến trận thứ hai, khi gặp CLB Công an Hà Nội - không sử dụng cầu thủ ngoại nhưng vẫn có đầy đủ những ngôi sao nội như Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Đô - đội tuyển Việt Nam thắng 4-3.

Trong lần tập trung này, HLV Kim Sang-sik gọi lên nhiều gương mặt mới như Quan Văn Chuẩn, Đinh Quang Kiệt, Phạm Gia Hưng, Trần Hoàng Phúc, Phan Du Học. Điều đáng lo ngại là thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh để thủng lưới tới 7 bàn. Con số này cho thấy sự thử nghiệm về hệ thống phòng ngự chưa đạt hiệu quả tốt.