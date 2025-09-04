Vắng HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam thua đậm dàn sao ngoại Nam Định

(VTC News) -

Trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh dẫn dắt đá tập với câu lạc bộ Nam Định. Để lắp ghép đội hình chuẩn bị cho cúp châu Á, CLB Nam Định đưa vào sân 10 ngoại binh và một cầu thủ Việt kiều là Kevin Phạm Ba trong đội hình đá chính.

Trong khi đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đưa vào sân một số cầu thủ chất lượng như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh hay Trương Tiến Anh. Hiệp 1 diễn ra với thế trận có lợi cho CLB Nam Định. Sự xuất hiện của đội hình giàu sức mạnh giúp nhà đương kim vô địch V.League chiếm ưu thế.

Đội tuyển Việt Nam thua đậm Nam Định.

Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn nhất định trong các pha tranh chấp bóng tay đôi và tổ chức tấn công. Trong 45 phút đầu tiên, Percy Tau - cầu thủ được định giá 1 triệu USD có pha phối hợp hay và giúp Romulo ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Nam Định.

Sang hiệp 2, HLV Vũ Hồng Việt bắt đầu có sự điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự. Đội tuyển Việt Nam cũng đưa thêm nhiều cầu thủ dự bị vào sân thay thế cho dàn trụ cột. Lúc này, ưu thế về thể lực của dàn ngoại binh Nam Định càng phát huy tác dụng.

Mahmoud Eid - ngôi sao người Palestine ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Anh là cầu thủ mới chuyển đến Nam Định từ Bangkok United (Thái Lan). Trần Văn Kiên, Trần Văn Đạt và Tô Văn Vũ được tung vào sân thay thế cho các ngoại binh. Văn Công, A Mít và Ngọc Sơn là các nội binh tiếp theo được sử dụng.

Kyle Hudlin vượt qua cả thủ môn Quan Văn Chuẩn để ghi bàn vào lưới trống nâng tỉ số lên 3-0. Vẫn là tiền đạo cao 2m06 đánh đầu sau đường chuyền của Ngọc Sơn ấn định chiến thắng 4-0 cho Nam Định trước đội tuyển Việt Nam.

CLB Nam Định rõ ràng có những thử nghiệm quan trọng trước các giải đấu quốc tế. Đội tuyển Việt Nam cũng hiểu được sức mạnh của mình ở đâu khi đối đầu các đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch.