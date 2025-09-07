Đội tuyển Việt Nam đánh bại CLB Công an Hà Nội

(VTC News) -

Trận đấu tập giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Công an Hà Nội diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Không giống như câu lạc bộ Nam Định ưu tiên ngoại binh, đối thủ lần này của đội tuyển Việt Nam chỉ sử dụng cầu thủ nội.

Nguyễn Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam khi trận đấu mới diễn ra 2 phút. Phạm Tuấn Hải ghi thêm một bàn ở phút 36. Đến hết hiệp một, đội bóng do huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tạm quyền chỉ đạo dẫn trước 2-1.

Bước sang hiệp 2, Triệu Việt Hưng giúp đội tuyển Việt Nam nới rộng cách biệt. Trong vòng ít phút cuối trận, các bàn thắng đến liên tiếp.

Đội tuyển Việt Nam thắng 1 trận, thua 1 trận trong đợt tập trung tháng 9/2025.

Lê Văn Đô ghi cú đúp bàn thắng cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng có thêm 1 bàn từ pha lập công của Nguyễn Văn Vĩ để giành chiên thắng với tỷ số 4-3.

Như vậy, sau 2 trận đá tập với các câu lạc bộ V.League ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam có 1 chiến thắng và 1 thất bại. Điều đáng lo ngại là thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh để thủng lưới tới 7 bàn, cho thấy sự thử nghiệm về hệ thống phòng ngự chưa đạt hiệu quả tốt.

Trong đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam không có huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, diễn ra ở Phú Thọ.

Lực lượng được triệu tập cho đội tuyển Việt Nam lần này cũng không phải đội hình tốt nhất, ví dụ như Nguyễn Flip, Bùi Hoàng Việt Anh không góp mặt. Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Doãn Ngọc Tân rút lui do chấn thương. Một số gương mặt mới được đưa lên là Quan Văn Chuẩn, Đinh Quang Kiệt, Phạm Gia Hưng, Trần Hoàng Phúc, Phan Du Học.

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận giao hữu quốc tế nào trong tháng 9. Các cầu thủ sẽ kết thúc đợt tập huấn và trở về câu lạc bộ trong những ngày tới.