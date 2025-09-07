Xin nghỉ vì chấn thương, Quang Hải bất ngờ thành đối thủ của tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 7/9 tại sân Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đấu tập kín với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Alexandre Polking tung ra sân đội hình mạnh, dù không sử dụng ngoại binh. Nguyễn Quang Hải cũng góp mặt trên sân và mang băng đội trưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Cách đây một tuần, khi đội tuyển quốc gia mới tập trung, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết tiền vệ sinh năm 1997 xin rút lui vì chấn thương. Quang Hải cùng Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Doãn Ngọc Tân (Thanh Hóa) là 3 cầu thủ không thể lên đội tuyển trong đợt hội quân lần này dù có tên trong danh sách.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ gọi bổ sung 1 cầu thủ là Phan Du Học (Hoàng Anh Gia Lai).

Quang Hải xin rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam do chấn thương.

Dù vậy, có vẻ Quang Hải bình phục sớm để có thể trở lại thi đấu. Ngoài tiền vệ này, một số gương mặt quen thuộc của đội tuyển Việt Nam không được gọi tập trung lần này như Nguyễn Filip và Bùi Hoàng Việt Anh cũng thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trận đấu tập. Họ trở thành đối thủ, mang đến thử thách để giúp các đồng đội cũ tập luyện trên sân.

Ở trận đấu tập với câu lạc bộ Công an Hà Nội, Nguyễn Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam khi trận đấu mới diễn ra 2 phút. Phạm Tuấn Hải ghi thêm một bàn ở phút 36. Đến hết hiệp một, đội bóng do huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tạm quyền chỉ đạo dẫn trước 2-1.

Bước sang hiệp 2, Triệu Việt Hưng giúp đội tuyển Việt Nam nới rộng cách biệt và Nguyễn Văn Vĩ ghi thêm 1 bàn ở cuối trận. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng có thêm 2 bàn thắng của Lê Văn Đô. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-3.