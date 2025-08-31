Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam nhớ bài học của thầy Park Hang Seo

(VTC News) -

"Hải cũng như tất cả mọi người đang trào dâng niềm tự hào rất lớn. Toàn thể dân tộc Việt Nam đang hướng tới ngày lễ kỷ niệm đặc biệt", Quế Ngọc Hải - cựu đội trưởng tuyển Việt Nam, chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình "Dấu ấn và đường bóng" do Game Football Pro tổ chức, diễn ra trong triển lãm 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Quế Ngọc Hải giao lưu với người hâm mộ tại Triển lãm "80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Trong phần giao lưu, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam nhắc lại hành trình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, từng bước nỗ lực đạt được những thành công trong sự nghiệp cá nhân, góp phần mang về vinh quang cho bóng đá Việt Nam.

Quế Ngọc Hải cũng nhớ lại bài học có liên quan đến những chiến công hào hùng của đất nước, từng là niềm cảm hứng giúp anh và đồng đội tạo nên những chiến thắng đáng nhớ.

"Mỗi lần được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia đều là khoảnh khắc đặc biệt đối với mọi cầu thủ", Quế Ngọc Hải chia sẻ.

"Niềm tự hào dân tộc luôn là sức mạnh to lớn. Mỗi khi đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ mạnh hơn, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn hỏi các cầu thủ rằng các bạn có biết điểm mạnh nhất của người Việt Nam là gì không. Thầy Park nói đó chính là sức mạnh đoàn kết và tinh thần dân tộc.

Nước Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến. Phải chiến đấu với các cường quốc mạnh hơn nhưng người Việt Nam vẫn chiến thắng. Thầy Park dặn hãy lấy tinh thần đó làm động lực để bước vào sân.

Dù đối thủ có là ai, dù là đội bóng có nguồn lực mạnh hơn, hãy tin vào tinh thần dân tộc, tinh thần quyết tâm của người Việt Nam khi trải qua chông gai sóng gió. Bây giờ Việt Nam là một đất nước tuyệt vời và các cầu thủ cũng vậy, phải thể hiện điều ấy trên sân bóng và mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ".

Quế Ngọc Hải sinh năm 1993, trưởng thành từ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Anh từng khoác áo các đội Thể Công Viettel, Bình Dương và hiện nay là Thanh Hóa. Anh cống hiến cho đội tuyển Việt Nam từ năm 2014, dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura.

Trong giai đoạn hoàng kim của đội tuyển Việt Nam (2019-2023), Quế Ngọc Hải là trụ cột hàng phòng ngự và từng giữ băng đội trưởng. Cùng đội tuyển quốc gia ghi dấu ấn tại AFF Cup, Asian Cup hay vòng loại World Cup, cầu thủ sinh năm 1993 cùng các đồng đội càng cảm nhận được tinh thần dân tộc thể hiện qua môn thể thao vua.

"Đó là khoảng thời gian rất đẹp. Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở sân Mỹ Đình về khách sạn lúc nào cũng mất khoảng hơn 2 tiếng. Mọi người đổ ra đường rất đông, gọi là "đi bão". Đội tuyển Việt Nam luôn biết ơn tình cảm của người hâm mộ. Hy vọng là đội tuyển sẽ còn phát triển, cố gắng mang đến nhiều thành tích và nhiều niềm vui hơn nữa cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam", Quế Ngọc Hải chia sẻ.