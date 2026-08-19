Sao phim 'Ký sinh trùng' Park So Dam tiết lộ từng có 13 khối u ở cổ

Trong chương trình The Song That Helped Me Get Through Today - Playlist 109 phát sóng ngày 18/8 trên MBC, Park So Dam kể lại quá trình từ lúc phát hiện bệnh, trải qua phẫu thuật đến thời gian hồi phục.

Theo nữ diễn viên, những dấu hiệu bất thường xuất hiện trong thời gian cô quay phim Bóng ma. Khi đó, Park So Dam thường xuyên mệt mỏi, khó lấy lại năng lượng dù bộ phim có nhiều cảnh hành động. Cô thậm chí từng xin lỗi các diễn viên đàn anh vì cảm thấy bản thân không hoàn thành tốt công việc.

Ban đầu, Park So Dam cho rằng mình bị kiệt sức. Trong những năm tuổi 20, cô từng duy trì lịch trình dày đặc, có thời điểm tham gia hai vở kịch, hai phim truyền hình và hai phim điện ảnh trong cùng một năm. Vì thế, nữ diễn viên nghĩ sự mệt mỏi chỉ là hậu quả của thời gian dài làm việc liên tục.

Kết quả kiểm tra sức khỏe sau đó cho thấy tình trạng nghiêm trọng hơn. Park So Dam cho biết: “Có 13 khối u ở cổ tôi, và nó đã di căn đến các hạch bạch huyết”.

Nữ diễn viên vẫn nhớ khoảnh khắc nhận chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú. Khi bác sĩ thông báo kết quả, cô không thể nhìn sang mẹ đang ngồi bên cạnh. Sau đó, Park So Dam đi ăn cùng cha. Khi nghe con gái kể về bệnh tình, ông rời khỏi bàn ăn và cô cho rằng cha đã khóc.

Một trong những nỗi sợ lớn nhất của Park So Dam khi đó là khả năng không thể tiếp tục sử dụng giọng nói như trước. Theo cô, khối u lớn nhất nằm sát dây thần kinh liên quan đến việc tạo ra âm thanh cao.

“Tôi được thông báo rằng nếu ung thư xâm lấn dây thần kinh này, tôi có thể mất giọng”, nữ diễn viên kể.

Park So Dam phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật và không thể tham gia các hoạt động quảng bá phim theo kế hoạch. Đây cũng là lần đầu cô phải gây mê toàn thân. Trước ca mổ, bác sĩ thông báo cô có thể phải đặt ống thông mũi để ăn trong khoảng một tháng và chưa thể xác định chính xác thời gian hồi phục.

Lo lắng trước những rủi ro có thể xảy ra, Park So Dam thậm chí bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Sau phẫu thuật, cô được thông báo ung thư chưa lan rộng ra ngoài các hạch bạch huyết.

“Điều an ủi lớn nhất là nó dừng lại ở các hạch bạch huyết, vì vậy tôi thậm chí không cần hóa trị”, cô nói.

Park So Dam trong phim Ký sinh trùng

Dù ca phẫu thuật kết thúc, Park So Dam vẫn cần thời gian dài để trở lại cuộc sống bình thường. Khoảng sáu tháng sau, giọng nói của cô mới hoàn toàn hồi phục. Ngay sau ca mổ, giọng nữ diễn viên thay đổi rõ rệt, được cô mô tả gần giống giọng của một đứa trẻ. Thể lực suy giảm khiến ngay cả quãng đường đi bộ khoảng 15 phút từ nhà đến hồ Seokchon cũng trở nên khó khăn vì cô thường xuyên hụt hơi.

Park So Dam bắt đầu đi bộ quanh hồ như một phần của quá trình hồi phục và nhiều lần bật khóc tại đây. “Bạn bè thân thiết của tôi thậm chí còn nói đùa, ‘Chẳng phải cả hồ Seokchon đều là nước mắt của cậu sao?’ vì tôi khóc rất nhiều mỗi ngày”, cô nhớ lại.

Sau thời gian điều trị, nữ diễn viên thay đổi cách nhìn về cuộc sống và bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn cho bản thân. Cô từng thực hiện chuyến du lịch châu Âu một mình kéo dài 34 ngày, tự lái xe tại Iceland và ngắm cực quang.

Park So Dam thừa nhận phải mất khá lâu mới có thể bình tĩnh kể lại hành trình chống chọi bệnh tật. “Ngay cả một hoặc hai năm trước, tôi cũng không thể làm được. Tôi cứ khóc mãi”, cô nói. Hiện tại, nữ diễn viên cho biết đã học cách chăm sóc bản thân nhiều hơn thay vì chỉ tập trung vào công việc.

Park So Dam sinh năm 1991, là nữ diễn viên Hàn Quốc được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi qua vai Kim Ki Jung trong Ký sinh trùng - bộ phim giành giải Phim hay nhất tại Oscar 2020. Trước đó, cô gây chú ý với The Priests và giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang Arts Awards.

Park So Dam cũng tham gia nhiều phim truyền hình như Lọ Lem và bốn chàng hiệp sĩ, Ký sự thanh xuân và Trò chơi tử thần. Tháng 12/2021, khi sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp thể nhú và phải phẫu thuật, tạm dừng hoạt động để điều trị. Sau thời gian hồi phục, cô trở lại với các dự án điện ảnh, truyền hình.