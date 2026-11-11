Nâng cao thể lực cầu thủ từ dinh dưỡng và khoa học hồi phục

(VTC News) -

Ngày 10/11, Herbalife Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức chương trình tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá”. Chương trình thu hút khoảng 100 học viên là huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và quản lý bóng đá tham dự.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia tập trung phân tích mối liên hệ giữa dinh dưỡng, hồi phục và phục hồi trong quá trình chuẩn bị thể lực, thi đấu cũng như phát triển lâu dài của cầu thủ. Theo đó, chế độ dinh dưỡng phù hợp, được xây dựng trên cơ sở đặc điểm vận động và nhu cầu của từng cá nhân, có vai trò quan trọng trong việc duy trì thể trạng, hỗ trợ thích nghi với cường độ tập luyện và nâng cao khả năng thi đấu.

Trong 5 năm hợp tác với LĐBĐVN, Herbalife đã cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển bóng đá quốc gia.

Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch Văn phòng Sức khỏe và Thể chất Herbalife, Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife, giới thiệu nguyên tắc cung cấp dưỡng chất đúng loại, đúng thời điểm, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, chất lượng trong sử dụng sản phẩm dinh dưỡng. Cùng với đó, Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng Herbalife, phân tích những yêu cầu sinh lý đặc thù của môn bóng đá, trong đó có khả năng thực hiện liên tục các hoạt động cường độ cao và vai trò của quá trình hồi phục đối với sự thích nghi của cơ thể.

Ở phần chuyên môn ứng dụng, các học viên được hướng dẫn phương pháp đánh giá, theo dõi thể trạng cầu thủ thông qua nhiều chỉ số như thành phần cơ thể, chỉ số máu, tình trạng nước, chất lượng giấc ngủ và mức độ phục hồi. Việc theo dõi được thực hiện nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho các quyết định về tập luyện, dinh dưỡng và chăm sóc vận động viên, thay vì chỉ tập trung vào những chỉ số riêng lẻ.

Các chuyên gia cũng giới thiệu phương pháp xây dựng thực đơn theo mô hình “đĩa ăn thành tích”, phân bổ dinh dưỡng trước, trong và sau buổi tập hoặc trận đấu; đồng thời điều chỉnh chế độ ăn theo từng giai đoạn của mùa giải và thời gian nghỉ giữa mùa. Những nội dung khác được đề cập gồm quản lý thành phần cơ thể, đánh giá và bù nước, dinh dưỡng khi di chuyển, chế độ ăn dành cho cầu thủ trẻ và cầu thủ nữ, cũng như các yêu cầu dinh dưỡng trong thời gian chấn thương hoặc mắc bệnh.

Đáng chú ý, chương trình dành thời lượng phân tích nguy cơ thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao (REDs) ở cả vận động viên nam và nữ. Đây là vấn đề cần được quan tâm trong quá trình xây dựng chế độ tập luyện và dinh dưỡng, nhằm bảo đảm sức khỏe và khả năng vận động lâu dài của cầu thủ.

Việc tăng cường đào tạo kiến thức dinh dưỡng, chăm sóc thể trạng và khoa học góp phần xây dựng nền tảng thể lực và thành tích bền vững cho thể thao Việt Nam.

Không chỉ dừng ở lý thuyết, chương trình còn tổ chức phần thực hành để học viên xây dựng kế hoạch cung cấp năng lượng và bù nước cho một tiền vệ đá chính của đội tuyển nam quốc gia trong ngày thi đấu. Tình huống giả định được đặt ra với trận đấu diễn ra lúc 19 giờ, nhiệt độ 32 độ C và độ ẩm cao, qua đó giúp học viên vận dụng kiến thức vào điều kiện thi đấu thực tế.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký LĐBĐVN, cho biết giáo dục dinh dưỡng là một phần quan trọng trong công tác phát triển cầu thủ. Những kiến thức được cập nhật tại buổi tập huấn sẽ hỗ trợ đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn ứng dụng vào công tác huấn luyện hằng ngày. LĐBĐVN đánh giá cao sự đồng hành của Herbalife trong việc hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển quốc gia cũng như tổ chức các hoạt động chia sẻ kiến thức chuyên môn.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết chương trình thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp với thể thao Việt Nam. Thông qua các hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng, đào tạo kiến thức về thể lực và dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên, Herbalife kỳ vọng góp phần cải thiện công tác chuẩn bị thể chất, giúp vận động viên nâng cao hiệu quả tập luyện và thi đấu.

LĐBĐVN đánh giá cao sự đồng hành của Herbalife trong việc hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển quốc gia cũng như tổ chức các hoạt động chia sẻ kiến thức chuyên môn.

Trong 5 năm hợp tác với LĐBĐVN, Herbalife đã cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển bóng đá quốc gia, đồng thời phối hợp tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên môn. Năm 2024, hai bên tổ chức tập huấn dinh dưỡng thể thao dành cho đại diện 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam. Tháng 3/2026, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nam quốc gia và đội tuyển U23 nam trong đợt tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ngoài bóng đá, Herbalife còn là đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012. Ngày 9/11 vừa qua, doanh nghiệp phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức tập huấn về dinh dưỡng và hồi phục dành cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh.

Việc tăng cường đào tạo kiến thức dinh dưỡng, chăm sóc thể trạng và khoa học hồi phục được xem là một trong những hướng tiếp cận cần thiết để nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần xây dựng nền tảng thể lực và thành tích bền vững cho thể thao Việt Nam.