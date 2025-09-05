Nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

(VTC News) -

Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đây cũng là lần đầu tiên, 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng tham dự lễ khai giảng đặc biệt, được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia tới hơn 52.000 cơ sở giáo dục của cả nước.

Tại buổi lễ, Kiều Tuấn Định - sinh viên khóa 67 ngành Hệ thống nhúng và IoT, Đại học Bách Khoa Hà Nội vinh dự và tự hào khi được tham dự sự kiện quan trọng này, đặc biệt hơn khi được thay mặt cho toàn thể học sinh, sinh viên phát biểu.

Tuấn Định bày tỏ thấu hiểu sâu sắc, rằng để có ngày hôm nay, biết bao thế hệ cha ông đã tận tụy lao động, chiến đấu và hy sinh. "80 năm qua là bản trường ca viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt, để hôm nay chúng em có thể đón năm học mới trong hòa bình độc lập và tự do. Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thế hệ ông cha, thế hệ các thầy các cô và các anh các chị đã góp sức xây dựng một nước Việt Nam như ngày hôm nay", nam sinh nói.

Kiều Tuấn Định, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong bài phát biểu của mình, Tuấn Định nhắc đến công nghệ số, AI - nền tảng của thế giới hiện tại và tương lai. Theo nam sinh, việc học tập rèn luyện tốt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán về công nghệ không chỉ là yêu cầu đối với các sinh viên theo học ngành công nghệ kỹ thuật, mà còn là yêu cầu và mệnh lệnh từ trái tim mỗi người trẻ Việt Nam.

Nam sinh bày tỏ mong muốn bản thân mình trở nên giàu có, để đóng góp cho quốc gia và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền của đất nước. Đồng thời khẳng định bản lĩnh trí tuệ của người Việt Nam không chỉ tỏa sáng thời chiến tranh, thời thoát nghèo mà còn tỏa sáng cả thời đại kinh doanh, làm chủ công nghệ và kỹ thuật cao phục vụ đời sống con người.

Thời gian tới, khi bước ra biển lớn thế giới, với cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và thương mại thế giới không khoan nhượng, Tuấn Định cho rằng thế hệ trẻ sẽ đối mặt với những thách thức mới không kém phần khốc liệt. Để chiến thắng, không chỉ có ý chí, có quyết tâm, mà cần có trí tuệ và những năng lực mới theo yêu cầu thời đại.

"Nhìn suốt chiều dài lịch sử và bài học kinh nghiệm của cha ông, chúng em sẽ tựa chắc vào truyền thống văn hóa, vào bản sắc, vào tinh thần nhân văn của con người Việt Nam, chúng em sẽ khiêm tốn, thật thà và dũng cảm học hỏi thế giới, để đương đầu và vượt qua thử thách mới với tinh thần: Tôi là người Việt Nam", Tuấn Định nói.

Kết thúc bài phát biểu, Tuấn Định nhắn nhủ và mong học sinh sớm chọn cho mình một hướng đi cho tương lai phù hợp với định hướng phát triển của đất nước, để cùng nhau lớn lên, thúc đẩy sự phát triển của đất nước và để các thế hệ cha ông yên lòng, tự hào.

Kiều Tuấn Định quê ở Thái Nguyên. Nam sinh từng đạt được nhiều thành tích thời phổ thông, tiêu biểu là giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Sau khi đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội, Tuấn Định tiếp tục giành nhiều học bổng của nhà trường, các doanh nghiệp và giấy khen từ Đoàn, Hội. Nam sinh cũng luôn duy trì điểm tổng kết trung bình loại Giỏi.