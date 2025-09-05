Gần 30 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào lễ khai giảng đặc biệt

Tâm tư giáo viên trước thềm năm học mới Thầy Phan Tiến, giáo viên trường THPT Hoài Đức A (Hà Nội) gửi gắm niềm tin rằng các thế hệ học trò sẽ ngày càng trưởng thành, thêm tự tin, tiếp thu tri thức cùng những giá trị nhân cách tốt đẹp để sau này trở thành công dân hữu ích cho Tổ quốc. Bản thân thầy cũng đặt quyết tâm không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, để mỗi giờ lên lớp không chỉ là bài học sách vở mà còn là một trải nghiệm hứng khởi cùng học trò. Thầy Đặng Văn Bửu, trường THCS Hưng Phong (Vĩnh Long) bày tỏ mong muốn, các trường ở vùng sâu, vùng xa được quan tâm nhiều hơn, có thêm phòng học kiên cố, có đủ sách vở, thiết bị và phương tiện dạy học. Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Trần Côn (TP.HCM) kỳ vọng sớm xây dựng trường học số đúng nghĩa - nơi mọi hoạt động dạy và học được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, từ quản lý lớp học, bài giảng trực tuyến đến kho học liệu điện tử phong phú. Đây sẽ là bước chuyển quan trọng giúp nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường học tập chủ động, sáng tạo, đưa học sinh đến gần hơn với tri thức toàn cầu.

Chủ tịch nước gửi thư mừng khai giảng Toàn văn thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục dịp khai giảng năm học 2025 - 2026. Xem:Tại đây

Ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có Chia sẻ với báo chí trước thềm năm học mới, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Theo Bộ trưởng, chưa bao giờ giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay. Đặc biệt, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Xem thêm Tại đây

10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục năm 2025 - 2026 Nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Bộ GD&ĐT xác định chủ đề năm học 2025 - 2026 là: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. - Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường. - Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. - Thứ ba, bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học. - Thứ tư, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT. - Thứ năm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. - Thứ sáu, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất, y tế trường học. - Thứ bảy, hiện đại hóa giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá trong đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. - Thứ tám, tăng cường hội nhập quốc tế trong GD&ĐT. - Thứ chín, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực GD&ĐT. - Thứ mười, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác truyền thông trong toàn ngành.