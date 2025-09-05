Rộn ràng khai giảng năm học mới ở đặc khu Trường Sa

Khai giảng ở Trường Sa.
Ngay từ sáng sớm, phụ huynh trên đảo đưa con đến các điểm trường để chuẩn bị năm học mới.
Trên sân trường rực rỡ cờ hoa, các em học sinh trong bộ đồng phục tinh tươm hân hoan bước vào năm học mới, với niềm xúc động của cha mẹ, thầy cô và những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đặc khu Trường Sa – vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc – luôn đối mặt nhiều khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất và khoảng cách xa đất liền.
Lễ khai giảng ở nơi đây mang ý nghĩa đặc biệt: khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp thêm động lực để thầy và trò vượt khó, vươn lên.
Đại diện học sinh phát biểu trong buổi lễ khai giảng.
Học sinh đặc khu Trường Sa hát Quốc ca trong lễ khai giảng
Tại buổi lễ, chỉ huy các đảo và lãnh đạo địa phương tặng quà, động viên thầy trò, bày tỏ niềm tin vào thế hệ trẻ Trường Sa – những mầm xanh luôn chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.
Lễ khai giảng trên quần đảo Trường Sa không chỉ là ngày hội của thầy và trò, mà còn là minh chứng cho tình quân – dân gắn bó, tô thắm thêm sắc màu tựu trường trên khắp mọi miền Tổ quốc.
