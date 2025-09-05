Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026

Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.
Tham dự buổi lễ còn có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ;...
Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn quốc với sự tham dự của khoảng 1,6 triệu thầy cô giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân công lao của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt của phát triển đất nước, của tương lai dân tộc.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026
Em Kiều Tuấn Định, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội thay mặt học sinh, sinh viên cả nước phát biểu tại buổi lễ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới 2025-2026
Bình luận