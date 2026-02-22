Xâm nhập khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump, một nghi phạm bị bắn chết

(VTC News) -

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida (Mỹ) là nơi ông Donald Trump thường đến dịp cuối tuần. Dù vậy, ở thời điểm xảy ra vụ xâm nhập, Tổng thống Mỹ không có mặt ở đây mà đang ở Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng ở cùng Tổng thống.

Danh tính người xâm nhập chưa được công bố. Theo Mật vụ Mỹ, đối tượng được phát hiện gần cổng phía bắc khuôn viên Mar-a-Lago, mang theo vật giống một khẩu súng cùng một can nhiên liệu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng Chủ nhật 22/2.

Dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Palm Beach, Florida. (Ảnh tư liệu: AP)

Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Rick Bradshaw cho biết người này đã bị hai nhân viên Mật vụ và một phó cảnh sát trưởng chặn lại.

“Anh ta được lệnh thả những vật đang cầm. Sau đó đặt can xăng xuống nhưng lại nâng khẩu súng lên tư thế bắn”, ông Bradshaw nói, cho biết lực lượng chức năng đã nổ súng để vô hiệu hóa mối đe dọa.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) kêu gọi cư dân sống gần Mar-a-Lago kiểm tra camera an ninh nhằm cung cấp hình ảnh phục vụ điều tra.

Nghi phạm ngoài 20 tuổi, quê bang Bắc Carolina, được gia đình báo mất tích vài ngày trước. Người phát ngôn Mật vụ Anthony Guglielmi cho biết các điều tra viên nhận định người này rời Bắc Carolina đi về phía nam và đã lấy được một khẩu súng trên đường; hộp đựng súng được tìm thấy trong xe. Đối tượng lái xe xuyên qua cổng phía bắc Mar-a-Lago khi một phương tiện khác đang rời đi.

Các nhà điều tra đang xây dựng hồ sơ tâm lý của nghi phạm, trong khi động cơ vẫn chưa được xác định. Khi được hỏi người này có từng lọt vào tầm chú ý của cơ quan thực thi pháp luật hay không, ông Bradshaw cho biết “hiện chưa”.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ những năm gần đây liên tiếp ghi nhận các vụ bạo lực mang màu sắc chính trị, gồm vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, vụ sát hại lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện bang Minnesota cùng chồng bà, vụ nổ súng nhằm vào một nghị sĩ khác và vợ ông, cũng như vụ phóng hỏa dinh thự chính thức của Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro.

Khu nhà của ông Trump ở Florida chỉ cách vài dặm sân golf West Palm Beach - nơi một người đàn ông từng tìm cách ám sát ông trong kỳ bầu cử năm 2024.

Khi đó, một đặc vụ Mật vụ phát hiện nghi phạm Ryan Routh chĩa súng trường qua bụi cây trước khi ông Trump xuất hiện. Giới chức cho biết Routh chĩa súng về phía đặc vụ, buộc lực lượng này nổ súng khiến nghi phạm đánh rơi vũ khí. Routh bị kết tội năm ngoái và bị tuyên án tù chung thân trong tháng này.

Trước đó vài tháng, ông Trump bị thương sau vụ mưu sát tại buổi vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania năm 2024, khi tay súng bắn 8 phát đạn, trước khi bị lính bắn tỉa của Mật vụ hạ gục.