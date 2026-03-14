Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về lãnh đạo Iran

Ngày 13/3, Mỹ tuyên bố treo thưởng 10 triệu USD cho các thông tin liên quan lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, cùng một số quan chức chủ chốt khác liên quan đến hoạt động của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mojtaba Khamenei và 9 quan chức Iran đã được đưa vào chương trình “Thưởng cho Công lý” (Rewards for Justice). Đây là chương trình treo thưởng cho những ai cung cấp thông tin giúp cơ quan chức năng xác định vị trí hoặc truy tố các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến hoạt động đe doạ an ninh nghiêm trọng.

Thông báo cho biết Mỹ đang tìm kiếm thông tin cụ thể về ông Mojtaba Khamenei cùng một số quan chức thân cận, bao gồm Phó chánh văn phòng Ali Asghar Hejazi, Cố vấn quân sự Yahya Rahim Safavi, Cố vấn Ali Larijani, Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni và Bộ trưởng Tình báo và An ninh Esmail Khatib.

Lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei (ở giữa) tham dự một cuộc mít tinh ở Tehran, Iran. (Nguồn: Reuters)

Ngoài ra, Washington cũng kêu gọi cung cấp thông tin liên quan đến 4 quan chức khác liên quan đến IRGC chưa được nêu tên và công bố hình ảnh gồm: Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Cố vấn của Lãnh tụ tối cao, Chánh văn phòng quân sự tại Văn phòng Lãnh tụ tối cao và Tư lệnh IRGC.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng những người này chỉ huy hoặc điều hành nhiều đơn vị khác nhau thuộc IRGC. Cơ quan này kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan gửi dữ liệu qua các kênh liên lạc mã hóa như Tor hoặc ứng dụng nhắn tin Signal. Những người cung cấp thông tin hữu ích có thể nhận tiền thưởng và được hỗ trợ tái định cư theo chương trình.

Mojtaba Khamenei trở thành tâm điểm chú ý sau khi cha ông, cựu lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong một vụ đánh bom ngày 28/2.

Theo một quan chức Iran, ông Mojtaba Khamenei bị thương nhẹ nhưng vẫn tiếp tục điều hành công việc. (Nguồn: Reuters)

Kể từ khi lên nắm quyền, Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông có thể đã bị thương trong các cuộc tấn công và “có khả năng bị biến dạng”, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo mới của Iran.

"Chúng tôi biết người mà họ gọi là "lãnh tụ tối cao" này đang bị thương và có khả năng bị biến dạng ngoại hình", ông Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Mỹ cũng tỏ ra hoài nghi về thông điệp đầu tiên của ông Mojtaba kể từ khi nhậm chức. Thông điệp này được đọc trên truyền hình nhà nước Iran dưới dạng văn bản, nhưng không kèm theo video hay giọng nói của ông.

“Ở Iran đâu thiếu camera hay thiết bị ghi âm. Vậy vì sao thông điệp lại chỉ được công bố bằng văn bản? Tôi nghĩ mọi người đều hiểu lý do", ông nói thêm.

Truyền thông Iran cho biết, ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel, và vẫn tiếp tục điều hành công việc.