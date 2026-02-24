Ông Trump cảnh báo đối tác đừng ‘chơi trò chơi’ thuế quan với Mỹ

(VTC News) -

Hôm 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nhiều quốc gia bằng việc tăng thuế quan trừng phạt nếu họ chọn "chơi trò chơi" sau thất bại về chính sách thương mại của ông trước Tòa án Tối cao. Cảnh báo được đưa ra chỉ vài giờ trước khi những loại thuế mới có hiệu lực.

"Những quốc gia muốn 'chơi trò chơi' với phán quyết nực cười của Tòa án Tối cao, đặc biệt là những quốc gia 'lừa đảo' Mỹ trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều và tồi tệ hơn so với mức thuế mà họ vừa mới đồng ý", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, Tòa án tối cao chính thức bác bỏ mức thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump với phán quyết ông vượt quá thẩm quyền khi sử dụng quyền lực kinh tế khẩn cấp để áp đặt chúng. Điều này giáng đòn mạnh vào chương trình nghị sự kinh tế của ông Trump.

Sau phán quyết của Tòa án Tối cao, nhà lãnh đạo Mỹ ngay lập tức ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan toàn cầu mới 10% và sau đó lên 15%.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao là “phi lý” và cho biết sẽ nâng thuế lên mức “được phép tối đa và đã được kiểm nghiệm về mặt pháp lý” là 15%. Ông nhấn mạnh trong vài tháng tới, chính quyền sẽ xây dựng và ban hành các mức thuế mới phù hợp với khuôn khổ pháp lý.

Trong thông báo đăng tải tối ngày 22/2, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết họ sẽ dừng thu những mức thuế được áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) kể từ 0h ngày 24/2.

Ngoài ra, trong thông báo gửi tới doanh nghiệp vận chuyển thông qua hệ thống Dịch vụ Nhắn tin Hàng hóa (CSMS), CBP cũng nhấn mạnh sẽ hủy kích hoạt toàn bộ mã thuế liên quan đến sắc lệnh trước đây của Tổng thống Trump dựa trên IEEPA kể từ ngày 24/2.

Tuy nhiên, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vẫn khẳng định ông kỳ vọng các đối tác sẽ "tuân thủ" thỏa thuận thuế quan mà họ đạt được với Washington.

Phán quyết của Tòa án Tối cao không chỉ tạo ra biến động lớn về chính sách thương mại mà còn mở ra cuộc đối đầu pháp lý và chính trị mới giữa Nhà Trắng, Quốc hội và các bang về giới hạn quyền lực của tổng thống trong lĩnh vực kinh tế và an ninh quốc gia.