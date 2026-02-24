Thuế toàn cầu mới của ông Trump có hiệu lực ở mức 10%

(VTC News) -

Theo NBC News, các mức thuế toàn cầu được Tổng thống Donald Trump điều chỉnh chính thức có hiệu lực từ 24/2 (giờ địa phương) với mức 10%, dù trước đó ông tuyên bố nâng lên 15%.

Trước đó, hôm 20/2, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ một phần chương trình thuế quan của ông, Tổng thống Trump thông báo sẽ nhanh chóng áp thuế đồng loạt 10% với tất cả đối tác thương mại, dựa trên một cơ sở pháp lý khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: NBC News)

Một ngày sau, ông đăng trên Truth Social rằng sẽ nâng mức thuế toàn cầu này từ 10% lên 15% - mức tối đa được phép theo cơ sở pháp lý mới.

Theo điều khoản 122 của luật thương mại Mỹ (Section 122), Tổng thống có thể áp thuế tối đa 15% nhưng chỉ trong vòng 150 ngày, trừ khi được Quốc hội phê chuẩn gia hạn.

Dù vậy, ngay trước thời điểm thuế có hiệu lực, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã gửi thông báo tới các nhà nhập khẩu xác nhận mức áp dụng ban đầu là 10%, có hiệu lực từ 0h01 sáng 24/2 và áp dụng với mọi quốc gia trong 150 ngày, trừ khi có ngoại lệ cụ thể.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận thông tin này là chính xác. Theo đó, mức thuế sẽ khởi điểm ở 10%, còn việc nâng lên 15% cần một sắc lệnh riêng do ông Trump ký và hiện chưa có mốc thời gian cụ thể.

Trước tình hình mới, Liên minh châu Âu tạm hoãn triển khai một thỏa thuận thương mại lớn đạt được với Mỹ hồi mùa hè năm ngoái. Các đối tác khác như Ấn Độ, Trung Quốc, Thụy Sĩ và Anh trong khi đó đang xem xét phản ứng tiếp theo.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cũng đã cho biết sẽ vô hiệu hóa toàn bộ các mã thuế liên quan đến những sắc lệnh bị tòa bác bỏ. Thông báo nhấn mạnh rằng việc dừng thu thuế theo IEEPA không ảnh hưởng tới các mức thuế khác do ông Trump áp đặt.

CBP không giải thích lý do vì sao cơ quan này vẫn tiếp tục thu thuế tại các cảng nhập cảnh trong vài ngày sau phán quyết của Tòa án Tối cao. Thông báo cũng không đề cập đến khả năng hoàn thuế cho các nhà nhập khẩu đã nộp trước đó.