Mỹ phê duyệt thương vụ bán 48 tiêm kích F-35 cho Ả Rập Xê Út

(VTC News) -

Từ lâu, Ả Rập Xê Út luôn tìm cách mua máy bay chiến đấu F-35, nhưng quan chức Israel - hiện là quốc gia duy nhất ở Trung Đông vận hành loại máy bay này bày tỏ lo ngại về việc bán chúng cho Riyadh, bất chấp nỗ lực thúc đẩy bình thường hóa quan hệ.

“Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện khả năng răn đe những mối đe dọa hiện tại và tương lai của Ả Rập Xê Út bằng cách tăng cường khả năng phòng thủ trong nước, cải thiện khả năng tương tác với lực lượng Mỹ. Thương vụ được đề xuất sẽ bổ sung thêm máy bay trong hoạt động của Ả Rập Xê Út, tăng cường khả năng tự vệ không đối không và không đối đất”, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn.

Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Không quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc bán trang thiết bị và cung cấp hỗ trợ theo đề xuất này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực, đồng thời sẽ không gây tác động bất lợi đối với khả năng sẵn sàng quốc phòng của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về thương vụ được đề xuất. Theo luật pháp Mỹ, các thành viên Quốc hội có 30 ngày theo lịch kể từ khi nhận được thông báo chính thức để xem xét hoặc phản đối thương vụ trước khi chính quyền hoàn tất thỏa thuận.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ chỉ cho phép bán tiêm kích F-35 cho những đồng minh thân cận, bao gồm một số đồng minh NATO ở châu Âu và Israel. Năm 2019, Washington loại Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO khỏi chương trình F-35, vì Ankara mua hệ thống phòng không của Nga làm dấy lên lo ngại Moskva có thể sở hữu công nghệ máy bay chiến đấu này.

Thương vụ bán F-35 là thương vụ mua vũ khí lớn mới nhất của Ả Rập Xê Út trong năm nay. Hồi đầu tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo phê duyệt thương vụ bán hơn 10.000 quả bom, bao gồm những loại có sức công phá cao 2.000 pound cho Riyadh.

Cùng với đó, Washington phê duyệt thương vụ bán 60 động cơ xe tăng và thiết bị liên quan cho Ả Rập Xê Út với giá trị 750 triệu USD cùng thỏa thuận trị giá 1,96 tỷ USD mua bộ phận dẫn đường có thể chuyển đổi tên lửa thành vũ khí chính xác.