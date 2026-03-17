Mỹ: Bão mùa đông càn quét, hơn 12.500 chuyến bay bị ảnh hưởng

Tính đến 16h30 ngày 16/3 (giờ địa phương), có 3.982 chuyến bay bị hủy và 8.851 chuyến khác bị hoãn trên khắp nước Mỹ. Các trung tâm hàng không lớn ở thành phố Chicago và thành phố New York nằm trong số những sân bay bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tình trạng gián đoạn bắt nguồn từ cơn bão lớn gây ra lượng tuyết dày đặc trên khắp Bán đảo Thượng của bang Michigan và mang theo những cơn gió giật lên tới 113 km/h ở vùng Trung Đại Tây Dương.

Nhiều chuyến bay bị hủy và hoãn tại Sân bay Ronald Reagan Washington. (Ảnh: Getty)

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết cảnh báo lốc xoáy, báo hiệu khả năng xảy ra những cơn bão đang được đưa ra đối với toàn bộ bờ biển phía Đông từ tiểu bang New Jersey đến Florida, bao gồm thành phố Philadelphia và Trenton.

Theo công ty dự báo thời tiết AccuWeather Inc., áp suất trung tâm của cơn bão có thể giảm nhanh đến mức đáp ứng định nghĩa của cơn bão xoáy cực mạnh. Một cơn bão đáp ứng tiêu chí này khi áp suất của nó giảm khoảng 24 millibar trong 24h.

Tại Washington, thời tiết xấu khiến nhiều nhiều trường học phải đóng cửa sớm hơn hai tiếng hôm 16/3 và hủy bỏ tất cả hoạt động diễn ra vào buổi chiều cũng như buổi tối. Ngoài ra, có hơn 383.000 hộ gia đình và doanh nghiệp từ tiểu bang Texas đến Bờ Đông bị mất điện.

Tuyết rơi dày tới 51cm hoặc hơn cũng trút xuống khu vực trải dài từ tiểu bang Nam Dakota đến Michigan, trong khi gió mạnh làm đổ cây cối và đường dây điện từ tiểu bang Maine đến Texas.

Theo chuyên gia khí tượng Peyton Simmers của AccuWeather, sau khi cơn bão đi qua, điều kiện thời tiết trên khắp nước Mỹ sẽ dịu bớt và mối đe doạ lớn nhất chuyển sang đợt nắng nóng kỷ lục ở California cùng nhiều thành phố phía tây nam, bao gồm cả Phoenix.

Trên khắp nước Mỹ, chủ yếu ở miền Tây, có thể có tới 465 kỷ lục nhiệt độ cao nhất hàng ngày bị phá vỡ hoặc san bằng cho đến cuối tuần tới.

Trong khi đó, Hawaii bị tàn phá bởi những trận mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng. Mặc dù cơn bão lớn tàn phá hòn đảo này đã suy yếu, nhưng vẫn còn một luồng hơi ẩm lớn tiếp tục mang thêm mưa.