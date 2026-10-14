Mùi hương hoa sữa khiến người dân Thủ đô khó chịu: Đơn vị quản lý nói gì?

(VTC News) -

Những ngày gần đây, hoa sữa nở rộ trên các con phố Hà Nội, tuy nhiên mùi hương nồng đậm của hoa sữa khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Trước thông tin cho rằng, Hà Nội đang nghiên cứu đánh chuyển bớt cây hoa sữa tại các khu vực đông dân cư đến những nơi phù hợp, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng phủ nhận.

“Hiện chưa có kế hoạch chuyển cây hoa sữa, chúng tôi đang triển khai theo đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh vừa được thành phố phê duyệt. Nếu muốn chuyển cây hoa sữa thì chúng tôi phải xây dựng kế hoạch, phải xin ý kiến người dân và các cơ quan liên quan”, vị này nhấn mạnh.

Đối với những khu vực người dân gửi đơn thư, kiến nghị chuyển cây hoa sữa do mùi hương quá nồng, ảnh hưởng đến cuộc sống, vị này cho biết, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật sẽ xin ý kiến thành phố. Việc cắt tỉa, đánh chuyển cây chỉ được thực hiện khi thành phố chấp thuận.

Người dân dùng vòi nước xịt rụng hoa sữa nhằm giảm mùi nồng nặc.

Theo đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, cây xanh đường phố đã tồn tại từ lâu, gắn liền với các tuyến đường của Hà Nội.

Trong khu phố cổ và đặc biệt là khu phố cũ (hay còn gọi là “khu phố Pháp”) đi kèm với những con đường, tuyến phố luôn là những hàng cây, ở một vài tuyến phố được trồng đồng loạt một loại cây, tạo nên nét đặc thù của từng khu vực như sao đen ở phố Lò Đúc, hoa sữa ở phố Nguyễn Du, xà cừ ở phố Hoàng Diệu, sấu ở phố Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong...

Nhiều tuyến phố hình thành hàng cây đặc trưng gắn liền với lịch sử phát triển đô thị. Qua thời gian, các hàng cây này đã góp phần tạo nên bản sắc không gian xanh của Hà Nội, như: Xà cừ khoảng 10.400 cây, phượng vĩ 16.000 cây, bằng lăng khoảng 17.500 cây, hoa sữa khoảng 14.400 cây, muồng khoảng 12.500 cây, sấu khoảng 26.400 cây, sao đen khoảng 1.800 cây....

Cũng theo nội dung đề án, hoa sữa phổ biến trên nhiều tuyến phố với mùi hoa đặc trưng tuy nhiên cần phải kiểm soát mật độ trồng trong đô thị để không ảnh hưởng đến người dân.

Trong giải pháp cho cây cần thay thế và kế hoạch trồng cây xanh đô thị giai đoạn năm 2026 - 2030, đề án nêu hoa sữa mật độ cao gây ảnh hưởng cư dân, vì vậy loài cây này sẽ được thay thế trong 3-7 năm tới.