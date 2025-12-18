Toàn cảnh khu vực được quy hoạch làm trục đại lộ ven sông Hồng 855.000 tỷ đồng

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mang dấu ấn biểu trưng, biểu tượng của Thủ đô; là dự án đầu tư lớn, quan trọng, cấp bách, được lãnh đạo Trung ương và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao; cần được khởi công đồng bộ cùng các dự án khởi công, khánh thành trên toàn quốc vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, Hà Nội dự kiến là điểm cầu khởi công chính với sự tham dự, chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ.