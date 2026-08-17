Dự báo thời tiết ngày mai 18/8: Mưa lớn trút xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 17/8 đến ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ đêm 19/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 90-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Lào Cai, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn từ đêm 17/8. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Tổng lượng mưa cả đợt, tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1.

Từ 18/8, các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ. (Ảnh: Nchmf)

Từ ngày 18 đến 21/8, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ lên mức báo động 1 - báo động 2; thượng lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; các sông ở Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1; đỉnh lũ hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn ở dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/8/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước trong đêm 17 và ngày 18/8/2026 như sau:

TP. Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C.Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 31-34°C, có nơi trên 34°C; phía Nam 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C.Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM có mây, có lúc có mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.