Triều cường dâng cao giờ tan tầm, người dân TP.HCM chật vật về nhà

(VTC News) -

Chiều 22/10, triều cường dâng cao tại đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, TP.HCM khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn và sinh hoạt của người dân xung quanh bị đảo lộn do ngập nước.

Nước dâng cao trên đường Trần Xuân Soạn khiến nhiều xe máy khi lưu thông bị chết máy.

Từ khoảng 16h, đoạn dưới cầu Tân Thuận nước bắt đầu dâng cao. Đến khoảng 17h, triều cường đạt đỉnh, nhiều chỗ trũng thấp ngập hơn nửa bánh xe máy.

Đúng giờ tan tầm, lưu lượng xe đông khiến việc đi lại quanh khu vực trở nên rất khó khăn.

Ô tô, xe máy bì bõm giữa biển nước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 22/10, TP.HCM dự báo mưa lớn cục bộ kết hợp triều cường đạt đỉnh, khiến nhiều khu vực có khả năng ngập sâu, đặc biệt ở vùng trũng, thấp và ven sông.

Đợt triều cường này dự kiến vượt mức báo động III trong ngày 22 và 23/10. Riêng ngày 22/10, đỉnh triều tại sông Sài Gòn và các kênh rạch vượt mức báo động III, đạt 1,62 m, mức cao nhất trong những ngày đầu tháng 9 âm lịch.

Theo dự báo, đợt triều cường này sẽ đạt đỉnh vượt mức báo động III trong ngày 22/10 và 23/10.

Ngoài ra, theo dự báo, bão số 12 dù không ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ nhưng sẽ gây mưa to, xuất hiện nhiều dông, lốc, gió giật, nhất là các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, vùng biển Lâm Đồng tới TP.HCM.

Nhiều người dừng xe đợi nước rút.

Các điểm sửa xe đông đúc khách.

Khu vực đường Trần Xuân Soạn trũng thấp, thường xuyên ngập vì ảnh hưởng của triều cường, nhất là tháng 9, 10 âm lịch hàng năm.