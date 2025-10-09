Triều cường đạt đỉnh giờ tan tầm, người dân TP.HCM lội nước về nhà

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày 9/10, mực nước tại nhiều trạm quan trắc đạt và vượt báo động 3 từ 5–10 cm. Dự báo trong 1–2 ngày tới, triều cường vẫn ở mức cao, trùng thời điểm mưa rào chiều tối, làm tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng ven sông, kênh rạch. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động kê cao đồ đạc, hạn chế ra đường vào giờ triều đạt đỉnh để đảm bảo an toàn.