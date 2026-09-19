Thời sự Tin nóng Xuất bản ngày 19/09/2026 10:00 PM Xuất bản ngày 19/09/2026 10:00 PM Mưa kỷ lục, đô thị Vinh ngập sâu, nước tràn hầm chung cư, ô tô chết máy la liệt Ngày 19/9, lượng mưa đo được tại Vinh vượt mức kỷ lục năm 1985, khiến nhiều nơi ở đô thị này ngập sâu, giao thông tê liệt cục bộ, đời sống người dân bị đảo lộn.(Nguồn: Báo điện tử VOV)Link: https://vov.vn/xa-hoi/mua-ky-luc-do-thi-vinh-ngap-sau-nuoc-tran-ham-chung-cu-o-to-chet-may-la-liet-post1334134.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Nhiều tuyến đường ở trung tâm Vinh biến thành sông, xe chết máy hàng loạt Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An chìm trong biển nước, hàng loạt xe chết máy. Nước lũ 'xé nát' quốc lộ, bóc mặt đường thành từng mảng ở Nghệ An Nước lũ chảy xiết làm bong tróc, nứt vỡ mặt cầu khe Đá Hàn; 9 vị trí trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh ở Nghệ An bị ngập. Mưa lớn ở Nghệ An, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông chia cắt Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn ở miền Tây Nghệ An ngập sâu, có nơi 1,7m; hơn 3.000 người ở 7 bản bị chia cắt. Mưa lớn gây chia cắt 7 bản ở Nghệ An, hơn 3.000 người bị cô lập Nước khe, suối dâng cao gây chia cắt nhiều tuyến đường, cô lập 7 bản ở Nghệ An, 5 thủy điện đồng loạt điều tiết hồ chứa. mưa ngậpmưa kỷ lục ở Vinhmưa ở Vinhmưa ngập hầm chung cưBình luận
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