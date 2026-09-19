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Xuất bản ngày 19/09/2026 10:00 PM
Xuất bản ngày 19/09/2026 10:00 PM

Mưa kỷ lục, đô thị Vinh ngập sâu, nước tràn hầm chung cư, ô tô chết máy la liệt

Ngày 19/9, lượng mưa đo được tại Vinh vượt mức kỷ lục năm 1985, khiến nhiều nơi ở đô thị này ngập sâu, giao thông tê liệt cục bộ, đời sống người dân bị đảo lộn.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/xa-hoi/mua-ky-luc-do-thi-vinh-ngap-sau-nuoc-tran-ham-chung-cu-o-to-chet-may-la-liet-post1334134.vov

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