Mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng, lừa nhau bằng chiêu ‘chạy án’

Như VietNamNet thông tin, VKSND TP Đà Nẵng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án về các tội: Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, đường dây này đã mua bán khoảng 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, mở khoảng 670 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi chuyển cho một nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia để sử dụng vào các hoạt động bất hợp pháp.

Đáng chú ý, trong quá trình đường dây bị công an điều tra, một số bị can còn lợi dụng mối quan hệ trong nhóm để lừa tiền của nhau bằng chiêu “chạy án”.

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Lừa 600 triệu đồng để “chạy án” cho chồng

Năm 2023, Ngô Thanh Mạnh tham gia mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trong đường dây của Bùi Trọng Tấn. Qua đó, Mạnh quen Nguyễn Hoàng Min và chị Lê Kiều L. (SN 2002, vợ của Min).

Tháng 1/2025, Min bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cùng thời điểm, Mạnh cũng bị khởi tố trong vụ án nhưng được tại ngoại để điều tra về tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Sau khi Min bị bắt, Mạnh nảy sinh ý định lừa tiền của chị L. Người này nói dối rằng Min có thể phải chịu mức án 12-15 năm tù. Nếu muốn giảm xuống còn khoảng 7-8 năm, chị L. phải đưa 600 triệu đồng để Mạnh lo lót, tác động xin giảm án.

Tin lời, đầu tháng 4/2025, chị L. đưa trước cho Mạnh 300 triệu đồng do chưa xoay đủ tiền.

Khoảng một tháng sau, Mạnh tiếp tục gọi điện, yêu cầu chị L. đưa gấp 300 triệu đồng còn lại, nói người mà Mạnh nhờ “lo giảm án” đang thúc giục phải đưa tiền.

Theo cáo trạng, chị L. sau đó đã đưa đủ 600 triệu đồng cho Mạnh. Tuy nhiên, Mạnh không dùng tiền để “chạy án” cho Min mà đem trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Dựng chuyện công an điều tra để lừa 140 triệu đồng

Một vụ lừa đảo khác xảy ra vào tháng 12/2024. Nguyễn Xuân Thành nghe Lê Văn Lợi kể về việc Lợi cùng Phan Quang Huy Hoàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nhiều người bán thông tin tài khoản tại TP Đà Nẵng.

Thành nảy sinh ý định lừa tiền của Hoàng nên bàn bạc với Lợi dựng chuyện để Hoàng lo sợ.

Theo đó, Lợi giả vờ nói với Hoàng rằng Công an TP Đà Nẵng đến xác minh nhà Lợi tại Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để điều tra việc Lợi và Hoàng chiếm đoạt tài sản trong các tài khoản ngân hàng.

Sau khi khiến Hoàng hoang mang, Thành tiếp tục nói mình có nhiều bạn bè công tác trong ngành Công an, trong đó có người làm tại Công an TP Đà Nẵng, và có thể lo lót để Hoàng không bị xử lý hình sự.

Thành yêu cầu Hoàng đưa 140 triệu đồng để “chạy án”. Tin lời, Hoàng hẹn gặp Thành tại một quán cà phê ở tỉnh Đồng Nai và đưa 140 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Thành đưa cho Lợi 10 triệu đồng, số còn lại sử dụng tiêu xài cá nhân.