Món quà báo hiếu của người thành đạt: Trao cha mẹ một tuổi già khỏe mạnh

(VTC News) -

Từ chăm sóc sức khỏe, vận động, nghỉ ngơi đến kết nối cộng đồng, chất lượng sống mỗi ngày đang trở thành một thước đo mới của món quà dành cho đấng sinh thành.

Khi báo hiếu không chỉ được đo bằng giá trị món quà

Một chuyến du lịch có thể mang lại những ngày nghỉ đáng nhớ, một món quà giá trị thể hiện sự trân trọng, nhưng khi cha mẹ bước vào tuổi nghỉ hưu, câu hỏi quan trọng hơn dần xuất hiện: làm thế nào để bố mẹ có thể sống khỏe, sống vui và chủ động trong những năm tháng về sau?

Ở giai đoạn này, nhu cầu sống cũng thay đổi. Sức khỏe cần được quan tâm thường xuyên hơn, không gian sinh hoạt cần an toàn và thuận tiện hơn, trong khi đời sống tinh thần lại cần thêm những hoạt động, những mối quan hệ xã hội và cảm giác được kết nối. Người cao tuổi không chỉ cần một nơi để ở, mà cần một môi trường giúp duy trì nhịp sống phù hợp với thể trạng và sở thích của mình.

Với những người con bận rộn, bài toán còn nằm ở việc làm sao để cha mẹ vẫn giữ được cuộc sống độc lập mà con cái có thể an tâm ngay cả khi không thường xuyên ở bên. Vì thế, cách báo hiếu cũng đang có những thay đổi: từ tặng một món quà tại một thời điểm sang chuẩn bị một môi trường sống có thể mang lại giá trị mỗi ngày.

Đó cũng là cách Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội của Tập đoàn Onsen Fuji tiếp cận nhóm khách hàng này: không chỉ cung cấp một không gian lưu trú, mà hướng tới kiến tạo môi trường sống nơi chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của sinh hoạt thường ngày.

Từ onsen bốn mùa đến nhịp sống chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

Hãy thử hình dung một buổi sáng của bố mẹ tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, không phải buổi sáng trong căn hộ nội đô ồn ào, không phải buổi sáng ngồi một mình chờ con gọi điện, mà là buổi sáng trong không gian cảnh quan xanh, đi bộ giữa vườn thiền Zen Garden, hít thở không khí trong lành. Đó là buổi sáng người con muốn tặng cho bố mẹ, không phải một lần mà mỗi ngày.

Trái tim của dự án là Sora Onsen Park - công viên khoáng nóng đa liệu pháp với hơn 30 hạng mục onsen và sauna, được thiết kế để người cao tuổi có thể trải nghiệm phục hồi sức khỏe theo nhiều cách khác nhau trong cùng một không gian.

Khác với một bể ngâm đơn lẻ tại spa thông thường, Sora Onsen Park tích hợp cả một hệ sinh thái trị liệu: Herbal Onsen ngâm khoáng thảo dược với nhiệt độ điều tiết phù hợp người cao tuổi, Hinoki Onsen tỏa hương gỗ bách Nhật Bản giúp thư giãn thần kinh, Hydro Onsen với dòng nước massage nhẹ nhàng kích thích tuần hoàn, cùng hệ thống sauna đa nhiệt độ và không gian thư giãn sau ngâm.

Điều đặc biệt là Sora Onsen Park vận hành bốn mùa, mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp chính là lúc ngâm khoáng nóng phát huy hiệu quả trị liệu cao nhất, giúp xương khớp của người cao tuổi không bị co cứng và tuần hoàn được duy trì tốt hơn. Không phải tiện ích cuối tuần, đây là nơi bố mẹ có thể đến mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi khi cơ thể cần được phục hồi.

An tâm từ ba lớp bảo vệ, khi con không thể ở cạnh mỗi lúc

Người con thành đạt bận rộn không phải không yêu thương bố mẹ, họ chỉ không thể túc trực bên bố mẹ mọi lúc. Và đây chính là nỗi lo thầm lặng nhất: điều gì xảy ra khi con không có mặt?

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được thiết kế để trả lời câu hỏi đó bằng ba lớp bảo vệ cụ thể. Lớp đầu tiên nằm ngay trong căn hộ: dòng căn hộ Thera Home tích hợp nút bấm gọi hỗ trợ khẩn cấp 24/7 tại ba vị trí trong nhà - phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách - kết nối trực tiếp với loa thông báo tới ban quản lý để kịp thời hỗ trợ khi cần. Sàn chống trơn trượt, tay vịn tại các khu vực chức năng và không gian phù hợp xe lăn hoàn thiện thiết kế an toàn cho người cao tuổi.

Lớp thứ hai là đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng túc trực 24/7 trong khuôn viên dự án, không phải số điện thoại cấp cứu mà là người thực có mặt tại chỗ. Sự khác biệt giữa “có thể gọi khi cần” và “đã có người ở đó” là khoảng cách giữa lo lắng và an tâm thực sự.

Lớp thứ ba là vị trí địa lý: chỉ cách Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 khoảng 3 phút và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 khoảng 5 phút. Khi có biến cố tim mạch hay đột quỵ - những tình huống mà từng phút đều có giá trị - 3 đến 5 phút là khoảng cách quyết định kết quả điều trị. Không căn hộ hay biệt thự nào tại Hà Nội nội thành có thể cung cấp đồng thời cả ba lớp bảo vệ đó trong cùng một không gian sống.

Có lẽ sự an tâm lớn nhất của người con không phải là tin rằng bố mẹ sẽ không bao giờ gặp vấn đề sức khỏe, mà là biết rằng nếu điều đó xảy ra, bố mẹ sẽ không phải đối diện một mình. Báo hiếu, theo cách đó, không còn nằm ở giá trị của món quà tại thời điểm trao tặng mà ở chất lượng của những năm tháng món quà ấy có thể mang lại.