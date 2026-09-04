MediaMart tung loạt deal tủ lạnh cao cấp 'Xả hàng trưng bày - Giá sập sàn'

(VTC News) -

Hàng loạt model cao cấp từ 2 cửa, 4 cửa đến Side by Side đến từ các thương hiệu hàng đầu như Hitachi, LG, Electrolux đồng loạt giảm sâu, mở ra cơ hội sở hữu thiết bị dung tích lớn, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm điện với mức giá chỉ bằng một nửa so với thường lệ.

Tủ lạnh là thiết bị vận hành liên tục suốt 24/7 và giữ vai trò trung tâm trong căn bếp của mỗi gia đình. Nhu cầu nâng cấp sang các dòng tủ dung tích lớn hơn, tích hợp công nghệ Inverter tiết kiệm điện cùng tính năng khử khuẩn, bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu dài luôn được người tiêu dùng quan tâm.

Nắm bắt tâm lý đó, MediaMart mang đến đợt xả hàng trưng bày quy mô lớn, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những sản phẩm chất lượng cao với mức giá rẻ không tưởng.

“Xả hàng trưng bày - Giá sập sàn” tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart là dịp lý tưởng cho các gia đình muốn thay mới không gian lưu trữ thực phẩm với chi phí hợp lý nhất.

Tủ lạnh 2 cửa Inverter thương hiệu Nhật Bản chỉ từ 10,99 triệu đồng

Ở phân khúc tủ lạnh 2 cửa truyền thống ngăn đá trên, Hitachi luôn là thương hiệu được đông đảo khách hàng tin dùng nhờ độ bền vượt trội cùng khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu. Trong đợt xả hàng này, các mẫu tủ lạnh Hitachi dung tích từ 339 lít đến 443 lít đều có mức giảm giá rất hấp dẫn.

Khách hàng có thể tham khảo tủ lạnh 2 cửa Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 (GBK) giảm 30%, giá khuyến mại chỉ 10,99 triệu đồng; tủ lạnh 2 cửa Hitachi Inverter 366 lít FVX480PGV9 (GBK) giảm 28%, giá sốc còn 11,99 triệu đồng; tủ lạnh 2 cửa Hitachi Inverter 443 lít R-FVX510PGV9 (MIR) giảm 25%, giá cực sốc chỉ 13,49 triệu đồng; tủ lạnh 2 cửa Hitachi Inverter 406 lít R-FVY510PGV0(GBK) giảm 30%, chỉ có trong đợt xả hàng với giá 13,99 triệu đồng…

Loạt tủ lạnh 2 cửa Hitachi Inverter giảm sâu đến 30% tại hệ thống MediaMart.

Phần lớn các sản phẩm trong nhóm này đều sở hữu thiết kế mặt gương sang trọng hoặc màu đen bóng hiện đại, tích hợp công nghệ làm lạnh gián tiếp không đóng tuyết và cảm biến nhiệt Eco thông minh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu trữ hàng ngày cho gia đình từ 3 - 5 người.

Tủ lạnh 4 cửa Multi Door, Side by side dung tích lớn giảm sốc tới 50%

Dành cho các gia đình đông thành viên hoặc các gian bếp hiện đại, dòng tủ lạnh Multi Door 4 cánh ghi nhận mức giảm kỷ lục trong chương trình, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp trải nghiệm sống với mức giá mềm chưa từng có.

Nổi bật có tủ lạnh 4 cửa LG Inverter 470 lít Multi Door GR-B50BL giảm 40%, giá sốc chỉ 14,99 triệu đồng; tủ lạnh 4 cửa LG Inverter 474 lít Multi Door LFB47BLG giảm mạnh tới 42%, giá cực sốc còn 15,49 triệu đồng và tủ lạnh 4 cửa Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X (GBK) dung tích lớn giảm 32%, giá khuyến mại chỉ 24,99 triệu đồng.

Với ưu điểm chia thành nhiều ngăn chứa độc lập, dòng tủ 4 cửa giúp hạn chế tối đa việc thất thoát hơi lạnh khi mở tủ, đồng thời tránh tình trạng lẫn mùi giữa thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín.

Các model tủ lạnh Multi Door và Side by Side cao cấp giảm tới 50% tại MediaMart.

Tâm điểm thu hút sự chú ý lớn nhất trong đợt xả hàng lần này là phân khúc tủ lạnh Side by Side (SBS) dung tích lớn trên 500 lít - 600 lít. Mức giá giảm kịch sàn lên tới 50% giúp người mua tiếp cận những dòng tủ phân khúc cao cấp vốn có giá vài chục triệu đồng với chi phí chỉ bằng một nửa.

Đáng chú ý nhất là tủ lạnh SBS Electrolux Inverter 571 lít ESE6141A-BVN giảm cực sâu 50%, chỉ có trong đợt xả hàng với giá 16,49 triệu đồng; tủ lạnh SBS Electrolux Inverter 619 lít ESE6645A-BVN giảm 41%, giá cực sốc chỉ 21,99 triệu đồng; tủ lạnh SBS Hitachi Inverter 573 lít R-SX800GCPV0 (GBK) giảm 34%, giá sốc còn 38,99 triệu đồng; mẫu tủ siêu cao cấp tủ lạnh SBS Hitachi Inverter 569 lít R-FM800XAGGV9X (DIA) giảm 26%, giá khuyến mại chỉ 72,99 triệu đồng.

Các dòng tủ SBS cao cấp này được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại như hệ thống làm lạnh kép làm lạnh nhanh đồng đều, tính năng lấy nước và đá ngoài tiện lợi, cùng bộ lọc khử mùi kháng khuẩn tiên tiến bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Cơ hội săn deal tủ lạnh giá sập sàn tại MediaMart

Chương trình “Xả hàng trưng bày - Giá sập sàn - 50%” tại MediaMart là giải pháp mua sắm kinh tế, giúp các gia đình dễ dàng nâng cấp tiện nghi cho gian bếp với mức chi phí tối ưu. Do số lượng sản phẩm xả hàng có hạn và phụ thuộc vào tình trạng thực tế tại từng điểm bán, người tiêu dùng nên nhanh chóng tham khảo để không bỏ lỡ những model ưng ý.

Khách hàng có thể tham khảo toàn bộ sản phẩm và giá bán của chương trình xả hàng tủ lạnh tại website https://mediamart.vn, liên hệ tổng đài bán hàng 1900 6788 để nhận tư vấn, mua trực tiếp tại hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc.